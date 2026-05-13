A tinik kedvenc csillogó vámpírjából Gotham City sötét védelmezője – 40 éves Robert Pattinson

Örökké tizenhét éves vámpírként ismerte meg a világ, most negyven lett Robert Pattinson. A pályáját kisebb színházi és filmes szerepekkel kezdő színész karrierjében egyértelműen az Alkonyat-sorozat hozta meg az áttörést, amiről viszont Pattinson már akkor is lesújtó véleménnyel volt. A vámpíros románc után tehát tudatosan az egyedibb, művészibb projektek felé fordult, egy sor neves rendezővel dolgozott Robert Eggerstől Christopher Nolanen át Pong Dzsunhóig, és olyan szerepekben mutatta meg sokoldalúságát, mint Gotham City védelmezője, Jennifer Lawrence férje vagy épp Mijazaki Hajao szürke géme. Születésnapja alkalmából galériában válogattunk pályája emlékezetes pillanatai közül.