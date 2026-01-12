Golden Globe 2026: így gáláztak a sztárok

Chase Infiniti, Sara Murphy, Leonardo DiCaprio, Paul Thomas Anderson, Teyana Taylor és Benicio del Toro részt vesznek a 83. éves Golden Globe-díjátadón a Beverly Hiltonban 2026. január 11-én Beverly Hillsben, Kaliforniában.
Chase Infiniti, Sara Murphy, Leonardo DiCaprio, Paul Thomas Anderson, Teyana Taylor és Benicio del Toro részt vesznek a 83. éves Golden Globe-díjátadón a Beverly Hiltonban 2026. január 11-én Beverly Hillsben, Kaliforniában.
Vasárnap nyolcvanharmadik alkalommal adták át az Oscar előszobájának tartott Golden Globe-díjakat Los Angelesben. Tarolt az Egyik csata a másik után és a Kamaszok, Leonardo DiCaprio elől viszont elhalászták a díjat. Képek a gáláról.