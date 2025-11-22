Bond-gonosztól Hannibalon át az alkoholista tanárig – a 60 éves Mads Mikkelsen pályája képekben

Tornászként indult, táncos lett belőle, majd végül színész, mindezt saját bevallása szerint a véletlennek köszönheti. Előbb Dániában lett szupersztár, majd a világ is felfedezte rossz arcú Bond-gonoszként, azóta ugyanolyan lelkesedéssel játszik szuperprodukciókban mint európai művészfilmekben. Mads Mikkelsen november 22-én tölti be a hatvanat, karrierjét képekben tekintjük át.