Kultúra

Bond-gonosztól Hannibalon át az alkoholista tanárig – a 60 éves Mads Mikkelsen pályája képekben

Laurent KOFFEL / Gamma-Rapho / Getty Images
admin Bényi Andrea
2025. 11. 22. 15:09
Tornászként indult, táncos lett belőle, majd végül színész, mindezt saját bevallása szerint a véletlennek köszönheti. Előbb Dániában lett szupersztár, majd a világ is felfedezte rossz arcú Bond-gonoszként, azóta ugyanolyan lelkesedéssel játszik szuperprodukciókban mint európai művészfilmekben. Mads Mikkelsen november 22-én tölti be a hatvanat, karrierjét képekben tekintjük át.
16 fotó
Kultúra
dániafilmtvhollywoodképgaléria
