Hollywoodban rossz arcú rohadék, Európában a művészfilmek sokoldalú királya – 60 éves Mads Mikkelsen

2025. 11. 22. 11:02
Hollywoodban rossz arcú rohadék, Európában a művészfilmek sokoldalú királya – 60 éves Mads Mikkelsen

Véletlenek sorozatának nevezi, hogy színész lett, színházat akkor látott életében először, amikor a színpadon állt, igazából pedig csak Bruce Lee szeretett volna lenni. Mads Mikkelsen előbb Dániában lett megkerülhetetlen szupersztár, Hollywood pedig nem mindennapi arcában látta meg az ügyeletes főgonoszt. Szerencsére okosan kerüli el, hogy beskatulyázzák, a legnagyobb hollywoodi blockbusterek mellett a dán filmeket is ugyanakkora lelkesedéssel forgatja, a Még egy kört mindenkinek legendás táncjelenetét először utálta, majd inkább előkaparta magából az elfeledett táncost. A világ egyik leghíresebb dánja november 22-én tölti be a hatvanat.

Ha van megjegyezhető fizimiska, akkor Mads Mikkelsené minden bizonnyal az: Dánia legismertebb arcára nézve az amerikai casting directorok azonnal ördögien dörzsölik a tenyerüket, hogy meg is van a következő tökéletes főgonosz. A színész rá is bólint ezekre, szinte minden nagyobb franchise-ban nyomasztotta már a főhősöket, de mostanra ezt meg is engedheti magának. Mire ide jutott ugyanis, olyan életművet rakott le elsősorban hazai filmekben, hogy elhisszük neki: nem dőlt hátra kényelmesen, hogy eléldegéljen a hírnevéből.

Egy-egy blockbuster mellé rendre jut egy-egy szívszorító európai – nagyrészt dán – dráma, amivel ismét bizonyítja, hogy Európa legizgalmasabb színészei közé tartozik, igaz, néha összekeverik Viggo Mortensennel. Ha kell, szándékosan elcsúfítja az arcát, vagy épp gyerekei nyomására meglopja Rihannát, esetleg zavarba hozza Daniel Craiget azzal, hogy erőlködés nélkül kerül be egy Bond-filmbe. Bemutatjuk Mads Mikkelsent, a dánok nemzeti kincsét, a lehető legkevésbé hollywoodi arcot, akit mégis imád az álomgyár.

Tornászból táncos, táncosból színész

Mikkelsen akár Koppenhága poszterfiúja is lehetne: a dán fővárosban született, és egy rövid torontói kitérőt leszámítva azóta is ott él, nem dobbantott Hollywoodba. Munkáscsaládban nőtt fel, ez később fontos körülménnyé vált karrierje elindulásában. Sosem álmodott arról, hogy színész lesz, eredetileg tornásznak készült, azt is csak véletlenül: a matektanárának történetesen volt egy tornászklubja, és az utcán céltalanul csellengő diákokat beszervezte. Mikkelsen is közéjük tartozott, évekig gimnasztikázott, a mozgás iránti vonzalma azóta sem múlt el, majd egy castingos pecsételte meg a sorsát, aki a tornászok között keresett statisztákat egy musicalhez.

