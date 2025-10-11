Japán sztárséffel tanultuk ki a sushikészítés fortélyait

Go Namerikawa apró termetű, szigorú arcú ember. Érkezésünkkor a Nobu üveggel fedett pultja mögött áll, elmélyülten szeletel. A japán-perui fúziós étteremlánc budapesti egységének tizenötödik születésnapja alkalmából érkezett Magyarországra, hogy előbb egy maroknyi újságírót, aztán néhány környi lelkes vendéget vezessen be a sushikészítés rejtelmeibe. Ebben ugyanis van némi tapasztalata: mielőtt a Nobuhoz került, ahol nemrég a lánc európai, afrikai és közel-keleti éttermeinek vezető séfje lett, pályafutását sushiséfként kezdte, 1993-ban. Azért ezt a szakmát választotta, mondja, mikor már katonás sorban ülünk előtte néhány nyers hal társaságában, mert rossz tanuló volt, így nem nagyon válogathatott.

Amikor néhány évvel később jelentkezett az akkoriban nyitó tokiói Nobuba, azért őt is érték meglepetések.

Nobuyuki Matsuhisa séf ugyanis olyasmit csinál étteremláncában, amit előtte még senki sem csinált: a hagyományos japán konyhát dél-amerikai ízekkel és alapanyagokkal keveri. Így kerülnek például citrusok, jalapeno, perui chili vagy koriander a nyers halból készült ételek és a szójaszósz mellé.

A legtöbbször csak keresztnevén emlegetett Nobu („a gasztronómia Madonnája”, ahogy az Eater nevű gasztromagazin nevezi) igazi népmesei hős.