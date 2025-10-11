Kultúra

Japán sztárséffel tanultuk ki a sushikészítés fortélyait

2025. 10. 11. 20:11
Tizenöt éve nyitott meg a budapesti Nobu, a japán-perui luxusétterem, ahol a jalapeno és a nyers hal találkozása vagy egy libamájas lazacos sashimi még a kevésbé meglepő dolgok közé tartozik. A különleges fúziós konyhába Robert de Niro és Andy Vajna is beleszeretett, mindketten kellettek hozzá, hogy nálunk is nyíljon egy Nobu. Az évforduló alkalmából az egyik vezető séf, Go Namerikawa látogatott el hozzánk, hogy megmutassa, hogy kell sushit csinálni – és elárulja, miért visszajáró vendég a magyar fővárosban.

Go Namerikawa apró termetű, szigorú arcú ember. Érkezésünkkor a Nobu üveggel fedett pultja mögött áll, elmélyülten szeletel. A japán-perui fúziós étteremlánc budapesti egységének tizenötödik születésnapja alkalmából érkezett Magyarországra, hogy előbb egy maroknyi újságírót, aztán néhány környi lelkes vendéget vezessen be a sushikészítés rejtelmeibe. Ebben ugyanis van némi tapasztalata: mielőtt a Nobuhoz került, ahol nemrég a lánc európai, afrikai és közel-keleti éttermeinek vezető séfje lett, pályafutását sushiséfként kezdte, 1993-ban. Azért ezt a szakmát választotta, mondja, mikor már katonás sorban ülünk előtte néhány nyers hal társaságában, mert rossz tanuló volt, így nem nagyon válogathatott.

Amikor néhány évvel később jelentkezett az akkoriban nyitó tokiói Nobuba, azért őt is érték meglepetések.

A perui csípős chili találkozása a nyers hallal és Rogán Antallal

Nobuyuki Matsuhisa séf ugyanis olyasmit csinál étteremláncában, amit előtte még senki sem csinált: a hagyományos japán konyhát dél-amerikai ízekkel és alapanyagokkal keveri. Így kerülnek például citrusok, jalapeno, perui chili vagy koriander a nyers halból készült ételek és a szójaszósz mellé.

A legtöbbször csak keresztnevén emlegetett Nobu („a gasztronómia Madonnája”, ahogy az Eater nevű gasztromagazin nevezi) igazi népmesei hős.

