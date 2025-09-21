Kultúra

Trotliktól és házmesterasszonyoktól az Úrig mindent játszott már – 70 éves lett Szirtes Ági

70. születésnapját ünnepli Szirtes Ági, aki ebből a hét évtizedből majd’ ötöt színpadon vagy kamerák előtt töltött. Képgaléria.

Sosem volt kérdés, hogy színésznő lesz belőle: Szirtes Ádám Kossuth-díjas színművész gyermekeként hamar megismerkedett a forgatások, rádióstúdiók és színházi kulisszák varázslatos világával, legjobban azonban mindig is maga az édesapja nyűgözte le. Mikor tehát pályaválasztásra került a sor, egyértelmű volt, hogy a nyomdokaiba lép – nagy nehezen írta csak be a jelentkezésnél B-opciónak a színművész mögé, hogy „szülésznő”.

A következő évtizedeket aztán tényleg végigjátszotta: ott volt a Katona József Színház alapító tagjai között, és a színház első 25 évében ő tűnt fel a legtöbb darabban. A Három nővérrel egész Dél-Amerikáig bejárta a világot, szerepelt egy rakás rádiójátékban és filmben – A londoni férfiban például boldogan vállalt egy apró, de fontos szerepet is, mikor Tarr Béla kérte rá. Noha saját bevallása szerint sokkal több „trotlit” és „házmesterasszonyt” játszott, mint nagy női szerepet, azért megkapott már szinte minden létező kitüntetést a Jászai Mari-díjtól a Kossuth-díjon és a Prima Primissima díjon át a Psota Irén-díjig, ami épp a sokszínű életműért jár. Most megint egy családtagjáért rajong a legjobban: az ő lányából, Pálmai Annából is színésznő lett, együtt játszanak a Katonában. Olykor még a szövegét is elfelejti mondani, annyira bele tud feledkezni lánya jeleneteibe. Születésnapja alkalmából elevenítjük fel pályája fontos pillanatait.

16 fotó
