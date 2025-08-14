Stadionokat megtöltő komikusból hollywoodi sztár – 80 éves lett Steve Martin

Éppen nyolcvan éve, a Texas állambeli Wacóban született Steve Martin (eredeti nevén Stephen Glenn Martin). Kaliforniában nőtt fel, ahová azért költözött a család, mert ingatlanügynök édesapja maga is színészi álmokat dédelgetett. Martin már tizenévesen bűvészkedett és zsonglőrködött, a középiskola után aztán előbb filozófiát, majd színészetet tanult. Az egyetem alatt már éjszakai klubokban lépett fel, 1969-ben pedig Emmy-díjat kapott egy kabaré-varieté est szerzőjeként.

A következő évtizedben aztán korának egyik legismertebb és legsikeresebb komikusa lett: fellépéseivel stadionokat töltött meg, ha ő szerepelt a Saturday Night Live című műsorban, a nézettség látványosan megugrott, és ő volt az első amerikai komikus, akinek lemeze több mint egymillió példányban fogyott. A hetvenes évek végére aztán úgy érezte, mindent elért a műfajban, úghogy átnyergelt a filmekre.

Első nagyjátékfilmes főszerepe, az általa írt, a világ legnaivabb emberéről szóló A pacák még a színpadi karakterét emelte át a filmvászonra, később azonban a sikeres vígjátékok mellett drámaibb szerepekben is feltűnt. Sőt a későbbiekben íróként, drámaíróként, Oscar-házigazdaként is kipróbálta magát, és kiválóan bendzsózik (zenészként is kapott Grammyt), úgyhogy unatkozni biztosan nem unatkozott. Alább változatos pályájáról válogattunk képeket.