Szexszimbólum, filantróp, Oscar-díjas díva – az ötvenéves Angelina Jolie élete képekben

Édesapja révén már tinédzserkorában a vörös szőnyegen pózolt, később azonban bebizonyította, a saját jogán is megállja a helyét a filmiparban. Lara Croftként kora egyik legnagyobb szexszimbóluma lett, pedig addigra Oscart is nyert az Észvesztőért. Bár sokáig főleg Brad Pitt-tel kötött házassága, majd annak felbomlása miatt volt elsőszámú téma, közben az ENSZ jószolgálati nagyköveteként járta a világot. Néhány év kihagyás után tavaly Maria Callasként tért vissza a vászonra. Június 4-én töltötte be az ötvenet, képekben tekintjük át Angelina Jolie karrierjét.