Chaplin csavargójától a Vasemberig – a 60 éves Robert Downey Jr. pályája képekben

Lassan húsz éve vált a Marvel-filmek egyik legnépszerűbb arcává, de szerencsére nem szippantották be teljesen a futószalagon készülő szuperhősfilmek: akárcsak addig, azóta is nagyon sokféle szerepben láthattuk a most hatvan éves Robert Downey Jr.-t, aki tavaly végre az Oscar-díjat is elnyerte az Oppenheimerért. Galériában villantjuk fel a változatos karrier emlékezetes pillanatait.