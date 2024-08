Matthew Perry asszisztensét és két orvost is megvádoltak a színész halála ügyében

Csütörtökön több embert letartóztattak Matthew Perry halálának ügyében, mert azzal vádolják őket, hogy ők szerezték azt a ketamint, amely októberben a Jóbarátok színészének halálát okozta – írja a hatóságok közlése alapján a New York Times. A letartóztatott személyek között van a személyi asszisztense és két orvos is.

Az ügyészek a vádiratban azt állítják, hogy a Perry halálát megelőző hetekben az asszisztense és egy ismerőse két orvossal és egy drogkereskedővel együttműködve több ezer dollár értékű ketamint szerzett be a színésznek, aki régóta küzdött kábítószer-függőséggel.

A színészt, aki a Jóbarátok című sorozat Chandler Bingjeként vált világhírűvé, tavaly októberben találták Los Angeles-i otthonában arccal lefelé lebegve a jakuzziban. A decemberben kiadott boncolási jelentése azt állította, hogy Perry „a ketamin akut hatásaiba” halt bele.

A lap azt írja, hogy a letartóztatottak között van a „ketamin királynőként” emlegetett Jasveen Sangha, illetve Salvador Plasencia, egy sürgősségi klinika orvosa, aki egy másik orvossal, ”tavaly szeptember végén arról beszélgetett, hogy ketamint akarnak eladni Perrynek. Az ügyészek azt állítják, hogy Plasencia később hamis igazolást állított ki a hatóságoknak arról, hogy Perry a halálát megelőző időszakban mennyi ketamint fogyasztott.

Plasencia több ezer dollár értékben adott el ketamint Kenneth Iwamasának, Perry asszisztensének is, de Iwamasának a színész egyik ismerőse, Erik Fleming is szállított ketamint, amelyet Sanghától vásárolt. Az ügyészek azt állítják, hogy Iwamasa négy nap alatt több mint 20 adag ketamininjekciót adott be Perrynek, ami végül a színész halálához vezetett.