Bodó Viktor elindítja azt a színészképzést, ami eredetileg az SZFE-n indult volna

Bodó Viktor még a régi Színház- és Filmművészeti Egyetemen tervezett indítani egy két éves színészképző kurzust, ám a 2020-as modellváltást követően erre már nem volt lehetősége. A rendező most a Jurányi Inkubátorházban indítja el ezt a képzést, méghozzá a Freeszfe egyesület támogatásával.

Bodó az ATV Egyenes beszéd című műsorában mondta el, hogy miután világossá vált, hogy az SZFE-n nincs lehetősége a képzésre, különféle tervei voltak: gimnáziumban is tervezett tanítani, később egy börtönben csinált színjátszó csoportot, és elmondása szerint ott nyerte vissza a hitét és a lelkesedését a tanítás iránt. A Jurányiban megfelelők a lehetőségek a képzéshez, és tizenöt fős tanári karral indulhat a képzés, olyan nevekkel, mint Máté Gábor vagy Székely Kriszta.

A képzés két éves lesz, de a programot egy plusz gyakorlati év is kiegészíti majd, a harmadévben pedig a Freeszfe-vel közösen tudják majd kivinni a Ludwigsburgi Egyetemre nemzetközi filmes projektekben való részvétel céljából, illetve a hallgatókat európai fesztiválokra is kijuttatják majd, hogy lássák az európai trendeket. A rendezőknek készülő diákok pedig a hamburgi, prágai vagy a stuttgarti színházakba mehetnek majd először hospitálni, aztán asszisztenskedni, végül lesz lehetőségük a külföldi helyeken rendezni is (hvg.hu nyomán).