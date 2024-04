Eladó annak a festménynek a vázlata, amit Churchill annyira utált, hogy inkább felgyújtották

Sir Winston Churchill szülőházában állítják ki, majd elárverezik azt a tanulmányt, amely az egykori brit miniszterelnök által hírhedten utált festményhez készült – írja a Guardian.

A korona című sorozat első évadában egy teljes epizódot szenteltek a festmény eredettörténetének, amelyből kiderült, hogyan lett az ajándékból Churchill bosszúsága. A brit parlament 1954-ben a miniszterelnök nyolcvanadik születésnapja tiszteletére rendelte meg az elismert brit festőtől, Graham Sutherlandtől Churchill portréját. „Hogyan fog lefesteni, kerubként vagy bulldogként?” – kérdezte a legenda szerint a miniszterelnök a festőtől. A két férfi a portré elkészülte alatt annak ellenére barátkozott össze, hogy Sutherland nem volt hajlandó előzetesen megmutatni Churchillnek sem a vázlatokat, sem a festményt, csupán a születésnapi ünnepség előtt láthatta a kész alkotást, a végeredmény pedig feldühítette. A festményt végül egy ünnepségen leplezték le, ahol Churchill gúnyosan „a modern művészet figyelemreméltó példájának” nevezte a festményt, amely hallatán a konzervatívok nevetni kezdtek, így alázva meg Sutherlandet. Churchill nyíltan gyűlölte a képet, amely szerinte esendőnek ábrázolta, sőt, még olyan elképzelése is volt róla, hogy rosszakarói rendelték meg, sajátos lejáratókampányként. A kép ahelyett, hogy a parlamentben vagy a miniszterelnöki rezidencián került volna ki a falra, Churchill kenti otthonának pincéjébe került, végül a tűzön végezte. A koronában látott jelenetek ellenére azonban nem a felesége égette el a festményt a kertjükben, hanem Churchill titkárának testvére csempészte ki a képet a házból, majd saját udvarában, éjjel elégette.

A hírhedt kép tehát megsemmisült, azonban Sutherland több tanulányt is készített a festményhez különféle eszközökkel. Ilyen a most eladóvá váló olajfestmény is, amely oldalról ábrázolja a miniszterelnököt. A munkát befejezve ezeket Alfred Hecht műkereskedő barátjának ajándékozta, aki később továbbadta a jelenlegi tulajdonosnak. A művet utoljára 1982-ben állították ki nyilvánosan.

A képet a Blenheim kastélyban, Churchill szülőházában állítják ki, majd június 6-án bocsátják aukcióra. A Sothesby’s saccolása szerint 500 ezer és 800 ezer font körüli (230-370 millió forint) összeg várható érte.