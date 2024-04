Leköszön a Libri vezérigazgatója, Kovács Péter Tamás

Az új stratégia kidolgozásáért és megvalósításáért a cégcsoport menedzsmentje felel majd, de ezzel párhuzamosan átalakul a cégcsoport igazgatósága is. Az új elnök Starcz Ákos eddigi igazgatósági tag lesz (tavaly júliusban az MCC főigazgatóját, Szalai Zoltánt választották elnöknek). Starcz korábban már volt a cégcsoport vezérigazgatója, jelenleg az Indamedia csoport igazgatója, az Index vezérigazgatója. A gazdasági szakember jelentős tapasztalattal rendelkezik a digitális gazdaság, média és online kiskereskedelem területén. „Izgalmas és örömteli feladat számomra, hogy az igazgatóság stratégiai munkája révén újra aktív részese lehetek a Libri sikertörténetének” – mondta.

A Libri csoport igazgatósága a közeljövőben új vezérigazgatót is kinevez Köbli Gyula személyében. Az új vezető szintén nem ismeretlen a vállalatnál, hiszen 2017-2021 között gazdasági igazgatóként már tagja volt a vezetőségnek. Köbli Gyula pénzügyi-gazdasági hátterű, tapasztalt vezető, aki számos akvizíciót és cégegyesülést vezényelt le a régióban.

Izgalmas kihívás és nagyszerű lehetőség számomra a feladat. A könyvek világa közel áll hozzám, a fejlődés, az erős gazdasági alapok kialakítása és a fenntartható növekedés pedig folyamatosan inspirált eddig is. Különleges világ a könyveké: egy könyv egyszerre játszik a szabadidős és az ajándéktárgy piacon is. A XXI. században, amikor egyre bővül és egyszerűsödik a digitális tartalmak elérése, komoly kihívás a hagyományos szórakozási formák népszerűsítése, ugyanakkor ez társadalmi felelősség is, hiszen az olvasás olyan egyedi érték, mely alapvetően járul hozzá egy nemzet kulturális és szellemi felemelkedéséhez