Tiszteletbeli Arany Pálma-díjjal ismerik el idén George Lucast Cannes-ban

Tiszteletbeli Arany Pálma-díjat kap George Lucas, a Csillagok háborúja-sorozat rendezője május 25-én, a 77. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál záróünnepségén – jelentették be kedden a szervezők.

A cannes-i filmfesztivál mindig is különleges helyet foglalt el a szívemben

– idézte George Lucast a fesztivál közleménye.

– tette hozzá az amerikai filmes.

A cannes-i fesztivál J.R.R. Tolkienhez, A Gyűrűk Ura írójához hasonlította a rendezőt, majd a komplett világokat életre hívó kreativitását is méltatták: arról írtak, hogy Lucas egy teljes univerzumot képzel el,

annak földrajzával, népességével, nyelveivel, erkölcsi értékeivel és még járműveivel is. […] A Csillagok háborúja-sorozat kilenc része által, amik közül négyet ő maga rendezett, George Lucas egy hollywoodi birodalmat épített fel. […] George Lucas emellett kiemelkedő producer is, aki a Csillagok háborúja mellett számos rendező legendás filmjeinek fejlesztésében is részt vett Kuroszava Akira Az árnyéklovas című drámájától a Steven Spielberg rendezésében készült Indiana Jones-filmekig