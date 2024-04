Huszonkét év után távozhat a Nemzetiből Udvaros Dorottya

A hét elején kapott szárnyra a hír a színházi világban, miszerint rövidesen elválhatnak Udvaros Dorottya és a Nemzeti Színház társulatának útjai, a döntést azonban nem a színésznő, hanem az igazgató, Vidnyánszky Attila hozta meg, aki mostanáig nem hosszabbított szerződést a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznővel – írja a Blikk.

A lap megkereste a színésznőt, aki csak szűkszavúan reagált a hírre, és csak azt erősítette meg, hogy jelenleg még semmilyen formában sincs szerződése a következő évadra, és amíg ez nem történik meg, addig nincs is értelme a témáról beszélni. A Blikk ezután arra is rákérdezett, hogy ha új szerződés nincs is, akkor legalább a hosszabbításról folynak-e tárgyalások, mire csak egyetlen mondatos választ kaptak:

Amiről tárgyalunk, az nem publikus.

A Blikk által megkérdezett színházi vezető szerint az, hogy egy ilyen státuszú művésznek áprilisban még nincs érvényes szerződésre, nemcsak furcsa, de sokatmondó is.

Az elmúlt években az SZFE-s diákok mellett kiálló, sőt, a tüntetésekből is részt vállaló Udvaros Dorottyát a tegnapi nap folyamán lapunk is kereste, de csak hasonló válaszokat kaptunk.