Meghalt Jean-Paul Vignon francia színész énekes

89 éves korában elhunyt Jean-Paul Vignon francia énekes és színész – írja a Variety. Vignon hat évtizedes karrierje során Európában és Hollywoodban egyaránt megfordult számos produkcióban. Családja bejelentése szerint március 22-én, májrák elleni küzdelemben hunyt el.

Vignon 1935. január 30-án született Dire-Daoua kikötővárosában, és a franciaországi Avignonban nőtt fel. Rövid ideig jogot hallgatott a Sorbonne-on, majd inkább a zene felé fordult. Művészi karrierjét egy párizsi kabaré tagjaként kezdte, az 1950-es években pedig kisebb szerepekben feltűnt több francia filmben is. Disques Vogue kiadó szerződtette le énekesként, és hamarosan már Edith Piaf előzenekaraként szerepelhetett. Húszas éveiben az Egyesült Államokba költözött, ahol aztán a The Blue Angel klubban együtt szerepelt a fiatal Woody Allennel, és többször szerepelt az Ed Sullivan Show-ban is, egy alkalommal Liza Minnellivel énekelt duettet.

Hollywoodban a 1968-as Piszkos osztag című második világháborús drámában debütált, amelyben William Holden és Cliff Robertson játszotta a főszerepet. Karrierje során gyakran kölcsönözte gall kiejtését tévéműsoroknak és hollywoodi produkcióknak, olyan műsorokban szerepelt, mint a Falcon Crest, az LA Law, a Columbo, vagy a Szívek szállodája, de feltűnt Monsieur Lazare szerepében az Életünk napjaiban is. Az eredeti szinkront kedvelőknek a hangja is ismerős lehet, szívesen szinkronizált és narrált filmeket. Többek között a 2001-es Shrekben vagy az 500 nap nyár című filmben is hallható.