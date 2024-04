A 80-as évek óta egyre mérgesebbek a dalszövegek

A Scientific Reports című folyóiratban közzétett kutatás szerint az elmúlt négy évtizedben egyre mérgesebbé, egyúttal egyszerűbbé és önismétlőbbé is váltak a rap-, country-, pop-, R&B- és rockdalok szövegei – írja az Independent.

A kutatók szerint a düh és a negatív érzelmek terén a rap-dalok mutatták a legnagyobb növekedést, míg a country-dalokat kerülte el leginkább ez a hullám. Eva Zangerle, az ausztriai Innsbrucki Egyetem informatikai tanszékének adjunktusa szerint a haraggal kapcsolatos szavak azért válhattak gyakoribbá, mert a zene „tükrözi a társadalom és a kultúra általánosabb változásait”.

Zangerle professzor és kollégái 12 000 angol nyelvű dal szövegét elemezték, amik 1980 és 2020 között jelentek meg. A kutatócsoport megállapította, hogy a dalszövegek általában véve egyszerűbbé és könnyebben érthetővé váltak az idők során, és csökkent a dalokban használt különböző szavak száma – különösen a rap és rock műfajokban. A dalszövegek idővel érzelmesebbé és személyesebbé is váltak, a rap dalokban például nemcsak a negatív, a pozitív szavak száma is jelentősen növekedett.

Feltételezésük szerint ez a tendencia a zenelejátszás módjában bekövetkezett változásoknak tudható be, például annak, hogy egyre több dalt játszanak háttérzeneként.

Az elmúlt 40 évben hatalmas változásnak lehettünk tanúi: a boltban vásárolt lemezek helyett ma már több százmillió dal közül választhatunk streaming platformokon, a telefonunkon. Ez a zenefogyasztás módját is megváltoztatta.

Példaképp Zangerle Bruce Springsteen 1973-as Spirit In The Night című dalának összetett szövegét hasonlítja Miley Cyrus 2019-es Slide Away című slágeréhez, melynek szövege jóval egyszerűbb és repetitívebb.