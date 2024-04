K-popsztárként továbbra is lehetetlen párkapcsolatban élni

Néhány héttel azután, hogy nyilvánosságra került, majd a rajongók körében óriási botrányt okozott a kapcsolatuk, szakított a K-pop egyik ikonja, Karina és a I Dzseuk színész. Két fiatal dél-koreai sztár rövid kapcsolata és annak befejezése önmagában nem tartana számot túl komoly figyelemre, főleg nem egy fél világgal odébb, ám távolról sem egyedi esetről van szó, a történet nagyon jól szemlélteti a K-popipar árnyoldalait.

Néhány hete mi is megírtuk, hogy az Aespa nevű, Dél-Koreában nagyon népszerű lánycsapat vezéregyéniségéről kiderült: párkapcsolatban él. A tény hatalmas felháborodást váltott ki a rajongók közt, Karinát árulónak nevezték, az elszántabbak magánakcióba kezdtek, és a zenekart alapító ügynökség, az SM Entertainment épülete elé hajtottak, ahol egy járműre szerelt elektromos billboardra írták ki a vádat: „a rajongóid szeretete már nem elég?” Az énekesnő később Instagramon kért tördelmesen bocsánatot, amelyben hosszan ecsetelte, senkit sem akart megbántani, és nagyon reméli, elnyerheti a rajongók bocsánatát. Kevesebb mint egy hónappal később I Dzseuk ügynöksége hivatalos közleményt adott ki arról, hogy kapcsolatuk véget ért. A színész azzal indokolta a döntést, miszerint „a filmes projektjeire akar koncentrálni,” ám azt is hozzátette, hogy a „páros továbbra is támogatja egymást kollégaként.”

A BBC cikkében rámutat arra, hogy távolról sem egyedi dologról van szó, sőt,

az elmúlt időszakban több olyan eset volt, ahol a kapcsolat nyilvánosságra kerülését botrány, sokszor nyilvános bocsánatkérés, gyors szakítás, és a menedzsmentek által kiadott, a munka fontosságát hangsúlyozó közlemény követett.

Néhány nappal korábban például Han Szohi és Rju Dzsunjol dél-koreai színészek jelentették be szakításukat két héttel azután, hogy egyáltalán kiderült a kapcsolatuk. A párt a rövid időszakban rengeteg kritika érte a rajongók részéről, Han egy azóta törölt posztban ki is fakadt arról, mennyire kikészítik a folyamatos támadások. Végül a színésznő ügynöksége adott ki beszédes közeményt:

mindketten arra jutottak, hogy színészi karrierjük fontosabb. Megígérik, nem lesznek érzelmileg kimerültek magánéletük miatt.

Tavaly októberben a Blackpink énekesnője, Jisoo és An Bohjon színész szakított két hónappal kapcsolatuk nyilvánosságra kerülésüket követően. Őket is rengetegen támadták, végül a hivatalos közlemények szerint a zsúfolt munkarendjük miatt váltak szét.

Mindez nagyon látványosan mutat rá a japán és a dél-koreai popszakmában általános jelenségre: a legnagyobb sztárok nem vállalhatják fel a nyilvánosság előtt párkapcsolataikat, sőt, szerződés kötelezi őket, hogy ne legyen magánéletük. A jelenségről és a K-popipar árnyoldalairól itt írtunk bővebben: