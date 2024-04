Dead Kennedys: Ha Orbánék tőlünk loptak, akkor a magyar néptől is lopnak

Jello Biafra után a Dead Kennedys többi tagja is reagált arra, hogy az ellenzék lejáratását célzó plakátkampányához engedély nélkül használták fel a zenekar egyik ikonikus fotóját.

Ahogy azt mi is megírtuk a 444 nyomán, a CÖF neve alatt futó kampány részeként egy olyan kép is kikerült, amin Fekete-Győr András, Gyurcsány Ferenc, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter látható fehér ingben, amelyre egy S-betűt fújtak. A fotó nem véletlenül ismerős: a Dead Kennedys punkzenekar 1980-as Bay Area Music Awards-ra így érkezett, dollárjellel a mellkasukon mutattak be a kapitalizmusnak.

A zenekar megkérdezett tagjai nemcsak határozottan tagadták, hogy bármi közük lenne ehhez, hanem felháborodásukat is kifejezték a plagizálásról:

Ezt a képet a Dead Kennedytől és a f-Stop Fitzgeraldtól lopták a hatalmon levő őrült, jobboldali Orbán-tábor emberei. Ha tőlünk lopnak, semmi kétség affelől, hogy a magyar néptől is lopnak. Például ételt, hogy elkerüljék a mérgezést. A mesterséges intelligencia által generált tartalmakra rá kéne írni, kinek a munkájából vették hozzá az alapanyagokat

– nyilatkozta East Bay Ray, a zenekar egyik gitárosa, Klaus Flouride basszusgitáros pedig helyeselt a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben:

Abszolút egyetértek Biafra és Ray nyilatkozatával. Orbánban és a kegyetlen politikájában minden rossz, semmi jó nincsen benne. Támogatjuk az ellenzékét, és dühösek vagyunk, amiért f-Stop Fitzgerald képét plagizálják. Semmi közünk nincs hozzá, pont.

A témával kapcsolatban korábban Seres László újságíró megkereste Biafrát, a zenekar egykori énekesét, aki ugyancsak határozottan kijelentette: „NEM, egyáltalán nem adtunk engedélyt arra, hogy ez a kísérteties wannabe diktátor Orbán vagy a pártja ezt felhasználja! Mi a fenéért támogatná bármelyikünk is az ő fotelfasiszta (az eredetiben armchair fascist) rezsimjét bármilyen módon?”