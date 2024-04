Meghalt Barbara Rush, a Hetedik mennyország és a Batman Golden Globe-díjas sztárja

Kilencvenhét éve korában meghalt Barbara Rush Golden Globe-díjas amerikai színésznő, aki olyan sorozatokban játszott, mint a Peyton Place vagy a Hetedik mennyország. Halálhírét lánya, Claudia Cowan, a Fox News tudósítója jelentette be, aki azt is hozzátette nyilatkozatában, a húsvét édesanyja egyik kedvenc ünnepe volt, így különösen megható, hogy ezen az ünnepen hunyt el, amely ezentől a család számára mélyebb jelentést fog hordozni.

A denveri születésű Rush az egyetemen kezdett színészkedni, majd a színházban folytatta, a Pasadena Playhouse színpadán vette észre egy ügynök, aki szerződést ajánlott neki a Paramountnál 1950-ben. Itt nem mással hozta össze a sors, mint Marilyn Monroe-val, akit egy interjúban jó barátjának nevezett. Öt évvel később máris Golden Globe-ot nyert: az 1954-es Földön kívüli jövevények című sci-fiért megkapta a legígéretesebb újoncnak járó díjat. A The Young Philadelphiansben Paul Newman, az Oroszlánkölykökben Marlon Brando, Montgomery Cliff és Dean Martin oldalán játszott. A filmek mellett nem hanyagolta a színházat sem, az ötvenes években pedig a tévés szerepek is megtalálták. Szerepelt többek közt a Peyton Place-ben, és a Batman-tévésorozatban is. Játszott a Hetedik mennyország című sorozatban, aho Ruth Camdent alakította.