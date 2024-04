Kivéreztetné a könyves szakmát az új törvényjavaslat

Teljesen ellehetetlenítené a kis kiadókat az új törvényjavaslat, amely értelmében egy évig nem adhatnának tíz százaléknál nagyobb árengedményt az új könyvekre.

Az Indexnek Galambos Ádám, a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetségének elnöke beszélt a javaslatról, amely nagyon nehéz helyzetbe hozná a hazai piacot. Mint elmondta, az ötlet nem volt teljesen idegen, Németországban, Svájcban és Ausztriában hasonló módszer működik hosszú évek óta, de ahogy nyilatkozta, ezekben az országokban ez „sokkal egyenesebb, tisztább könyvterjesztői és vásárlói piacot teremt,“ épp emiatt véli úgy, hogy mindez a szabályozatlansága miatt nem ültethető át a magyar piacra. Arról volt tudomása, hogy a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) évek óta hasonlót szeretett volna bevezetni, ám meglepte, hogy mindez ilyen gyorsan, mindennemű egyeztetés nélkül történt – Németországban például elképzelhetetlen lenne, hogy a kormány nem egyeztet egy ilyen törvényjavaslat előtt a szakmával.

Galambos azt is elmondta a lapnak, hogy míg a németeknél 40 százalékot kér el a nagykereskedő, addig idehaza 50-et. Ezt hidalták át eddig azzal, hogy kicsivel több, 25-30 százalékos kedvezménnyel kínálták a könyveket.

De a mostani törvényjavaslat teljesen ellehetetlenít bennünket, hiszen ezáltal egyetlen bevételi forrásuktól is elesünk, miután a minimális direkt eladásunk is csökken

– véli. A német piac ráadásul abban is különbözik a magyartól, hogy ott jellemzően a nagy könyvhálózatoknak nincsen kiadójuk, míg itthon a Librinek és a Lírának is van: „Ha bemegyünk ezen cégek boltjaiba, nem elég, hogy jelentős százalékot levesznek egy átlagos kiadótól, de azok könyveit hátrébb is teszik.”

Korábban a lapnak nyilatkozott Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) elnöke is, aki elmondta, arra kérik a Kulturális és Innovációs Minisztériumot, hogy a 140 céget magában foglaló egyesülésük tagszervezeteivel egyeztetve javaslatokat tehessenek. Nyáry Krisztián, a Líra Kft. kreatívigazgatója szerint az MKKE jogszabály-tervezetébe foglalt tizenöt százalék lenne a komprommiszumos javaslat a tíz százalékkal szemben.

