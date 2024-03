Kincsvadászok: a TV2 már berendelte a következő évadot

Még véget sem ért a Kincsvadászok első évada, a műsor sikere láttán a TV2 már be is rendelte a következő évadot. A csatorna már hirdeti is, hogy várják a jelentkezőket az új évadba, sőt, csütörtök este már Till Attila, a Kincsvadászok műsorvezetője is megerősítette egy Instagram-videóban, hogy jön a folytatás, vette észre a SorozatWiki.

A TV2 tavaly jelentette be, hogy megvették az eredetileg német műsorként életre hívott, majd később több országban átvett formátumot (Trash or Cash), amelynek a lényege az, hogyvélt vagy valódi műkincsek, régiségek eladásával próbálnak pénzt hazavinni a játékosok. Olyan régiségekkel érkeznek, amikről nem tudják, mennyit is érnek valójában. A műsor régiségszakértői és műtárgykereskedői pedig eldöntik, mennyit adnak értük, ha adnak érte egyáltalán bármit.

A január 22-én indult Kincsvadászok nézettsége folyamatosan emelkedett, mostanra pedig már a legsikeresebb hétköznapi műsor, így a TV2 döntése nem meglepő.