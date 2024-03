102 éves korában meghalt Iris Apfel, amerikai divatikon

Saját Instagram-oldalán közölték, hogy 102 éves korában meghalt Iris Apfel. A merész öltözködéséről ismert divatikon főleg a nyolcvanas és kilencvenes években szerzett magának hírnevet Amerikában.

Stu Loeser, hagyatékának szóvivője több amerikai hírügynökségnek is megerősítette Apfel halálát, de annak okát nem közölte. Úgy tudni, pénteken halt meg otthonában, Floridában – írja róla a New York Times.

Iris Barrel néven született 1921-ben a New York állambeli Queensben, művészettörténetet tanult a New York-i Egyetemen, majd a Wisconsin Egyetem művészeti iskolájába járt. A Women’s Wear Daily nevű magazin szövegírója volt először, majd belsőépítészként és illusztrátorként dolgozott. 1948-ban férjével együtt textilcéget alapított, a kilencvenes évek elejéig ott tevékenykedett.

Kilenc amerikai elnök regnálása alatt dolgozott a Fehér Házban, dizájn- és restaurációs munkát végezve, többek közt Eisenhowerrel, Kennedyvel, Nixonnal és Reagannel is találkozott.

Számos múzeumi kiállítás és egy dokumentumfilm témája volt az élete, haláláig pedig modellkedett is, a közösségi médiában is jelentős szerepet töltött be. De még Barbie-baba is készült róla.