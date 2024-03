Winona Ryder menthette volna meg a harmadik Keresztapa-filmet

A világ egyik legjobb filmjének tartott Keresztapa (1973) megjelenése után azonnal elképesztő sikerrel vette be a mozipénztárakat, és az első pillanatban kultfilmmé vált. Ugyanezt az épp ötven éve született második részről is elmondhatjuk, a trilógia 1990-ben debütált zárófelvonás azonban sokaknak már keserű szájízt okozott, köszönhetően részben annak, hogy a nemrég Budapesten is feltűnő Francis Ford Coppola úgy döntött: Mary Corleone szerepét lányára, a később elsőrangú rendezővé (Öngyilkos szüzek, Elveszett jelentés, Marie Antoinette) vált Sofiára bízza.

Lehetett volna ez másként is – írja a Collider, ami cikkében kifejti:

Maryt az eredeti tervek szerint Winona Ryder kapta, ő azonban alig néhány órával az első, Rómában induló forgatási nap előtt lépett vissza,

így helyettest kellett találni.

A rendező lánya ebben a feszült pillanatban

épp nem az egyetemen töltötte az idejét, így rá esett a választás.

A lap szerint nyomós ok volt a visszalépésre: a munkák kezdetekor a színésznőt nem lehetett elérni telefonon, akkori partnere, Johnny Depp pedig rövidesen felhívta a stúdiót, hogy aznap biztosan nem tudják leforgatni a tervezett jelenetet, Ryder ugyanis egyszerűen nem tudja elhagyni az ágyat.

Rövidesen egy orvost küldtek ki a lakásba, aki a vizsgálat után kijelentette: a színésznőnek idegösszeomlása van, és egy ideig biztosan nem dolgozhat, hiszen a saját állapotát rontaná vele.