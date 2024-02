Dübörgő zene, akció és szúrós tekintetek a Most vagy soha! végső előzetesében

Március 14-től vetítik a mozik a Most vagy soha!-t, amely 4,5 milliárdos állami támogatásával minden idők legdrágább magyar filmje. Rákay Philip a film egyik producereként nemrég arról beszélt, hogy nem lesznek aktuálpolitikai mondatok a filmben:

Szeretnék mindenkit megnyugtatni: a 12 pontból nem húztam ki a sajtószabadságról szóló részt, pedig ezt az ügyet épp az ellenzék próbálja a zászlajára tűzni – hogy okkal vagy ok nélkül, abba most ne menjünk bele. Ahogy az is benne van a filmben, hogy a márciusi ifjak független Magyarországot szeretnének. Ez pedig – ha úgy tetszik – kormánypárti üzenet. Azért van benne minden, mert ettől lesz hiteles, hiszen Petőfiéket valóban ezek a témák foglalkoztatták akkoriban