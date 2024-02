Halálosan megfenyegették, nem térhet haza a Berlinalén díjazott izraeli filmrendező

Yuval Abraham izraeli filmrendező elmondta, hogy halálos fenyegetéseket kap, és lemondta hazaútját a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválról, mivel visszatetszést váltott ki az a beszéd, amelyben az apartheidhez hasonlította a gázai helyzetet, és tűzszünetre szólított fel Gázában.

Abraham (a fenti kép jobb oldalán) és palesztin társrendezője, Basel Adra (a kép bal oldalán) szombaton vette át a legjobb dokumentumfilmnek járó díjat a No Other Land című filmjükért, amely azt mutatja be, ahogy az izraeli hatóságok kilakoltatják a palesztinokat, házaikat pedig lerombolják a megszállt Ciszjordániában.

Azért vagyok itt, hogy a díjat ünnepeljem, de nehéz ünnepelni, amikor honfitársaim tízezreit gyilkolja meg Izrael Gázában

– mondta a díjátadón Adra. Abraham pedig hozzátette:

Én izraeli vagyok, Basel palesztin. Két nap múlva egy olyan földre térünk vissza, ahol nem vagyunk egyenlők. Ennek az egyenlőtlenségnek véget kell vetni.

Beszédüket magas rangú német és izraeli tisztségviselők, köztük Berlin polgármestere és Izrael németországi nagykövete is antiszemitizmus vádjával fogadták.

Egy jobboldali izraeli csőcselék tegnap a családom házához jött, hogy megkeressen, és megfenyegette közeli családtagjaimat, akik az éjszaka közepén egy másik városba menekültek. Még mindig kapok halálos fenyegetéseket, és le kellett mondanom a hazafelé tartó repülőutamat. Ez azután történt, hogy az izraeli média és német politikusok abszurd módon antiszemitának bélyegezték a Berlinale díjátadó beszédemet – amelyben az izraeliek és a palesztinok közötti egyenlőségre, tűzszünetre és az apartheid felszámolására szólítottam fel

– állította Abraham egy keddi közösségi média-bejegyzésben.

A rendező a Guardiannek azt mondta: „Ha Németország így akarja feldolgozni a holokauszt miatti bűntudatát, akkor minden értelmét kiüresítik.” Abraham, akinek nagyanyja egy koncentrációs táborban született, és akinek apja családjának nagy részét megölték a holokausztban, hozzátette:

Mondhatják, hogy meg kellett volna említenünk az október 7-i eseményeket – ez mind jogos. De Németország fegyverként használ egy olyan kifejezést, amelyet a zsidók védelmére használtak, nemcsak a palesztinok elhallgattatására, hanem a megszállással szemben kritikus zsidók és izraeliek elhallgattatására is, akik az apartheid szót használják. Ez azért is veszélyes, mert leértékeli az antiszemitizmus kifejezést.

Ezzel egyidejűleg többen a kormány kulturális és médiaügyekért felelős államminisztere, Claudia Roth zöldpárti politikus lemondását követelik, amiért a politikus az eseményről készült felvételek tanúsága szerint megtapsolta Ábrahám és Adra beszédét. Roth hivatala hétfőn az X-en közzétett nyilatkozatában igyekezett tisztázni, hogy ő a duó izraeli, de nem palesztin felének tapsolt. A tapsa „a zsidó-izraeli újságírónak és filmrendezőnek, Yuval Abrahamnak szólt, aki a politikai megoldás és a békés együttélés mellett szólalt fel a térségben”. Roth hivatala azt is közölte, hogy az Ábrahám elleni halálos fenyegetésekről szóló jelentések „riasztóak”.