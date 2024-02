Eladóak Eric Clapton és George Harrison levelei, a rocktörténelem egyik leghíresebb szerelmi háromszögére derül fény belőlük

Pattie Boyd árverésre bocsátja Eric Clapton zenésztől és a Beatles gitárosától, George Harrisontól kapott leveleit, melyekből fény derülhet a rocktörténelem egyik leghíresebb szerelmi háromszögének részleteire.

Pattie Boyd modellként vált híressé az 1960-as években, és az A Hard Day’s Night című Beatles-film forgatásán ismerkedett meg George Harrisonnal, akivel 1966-ban kötöttek házasságot. Boyd szerint a Beatles Something című dalát is ő inspirálta, ám ezt Harrison tagadta. A hatvanas évek végén aztán Harrison közeli barátságba került Eric Claptonnal, dolgoztak is együtt, és gyakran találkoztak Harrisonék házában.

Clapton beleszeretett barátja feleségébe, az általa Laylaként becézett Boydba, szenvedélyes szerelmes leveleivel üldözte, és egy dalt is írt róla, a Laylát.

Boyd gyönyörűnek találta a számot, de aggódott, hogy férje rájön, milyen indíttatásból íródott.

„Azt szeretném kérdezni, hogy még mindig szereted-e a férjedet, vagy van másik szeretőd? Tudom, hogy ezek a kérdések szemtelenek, de ha még mindig érzel valamit a szívedben irántam… tudasd velem! Ne telefonálj, küldj levelet! Az sokkal biztonságosabb” – írta Clapton az egyik levélben, amit Boyd először egy ismeretlen rajongó írásának nézett.

Néhány hónappal később Clapton ismét tollat ragadt, hogy az Egerek és emberek című könyv kitépett lapján írjon újból barátja feleségének: „Kedves Layla, miért tétovázol? Rossz szerető vagyok, csúnya vagyok? Túl gyenge vagyok, túl erős, tudod egyáltalán miért? Ha akarsz engem, vigyél el, a tiéd vagyok… ha nem akarsz, kérlek, törd meg a varázst, ami hozzád köt. Vadállatot ketrecbe zárni bűn, megszelídíteni isteni. A szerelmem a tiéd.”

Bár Boyd először elutasította Clapton közeledését, a Harrisonnal való válásuk után ismét egymásra találtak, és 1979-ben a korábbi férj áldásával össze is házasodtak. Végül ez a házasság is válással végződött, 1989-ben szakítottak. Clapton Pattie Boydról írta a Wonderful Tonight című dalt is.

Boyd a Telegraphnak azt is elmondta, hogy Clapton áldását adta a levelek és különböző tárgyak elárverezésére.