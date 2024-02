A Kertész Imre Intézet felkarolja a feltörekvő irodalmárt, Kovács Ákost

Kovács Ákos énekes, dalszerző és lánya, Őri-Kovács Anna közreműködésével indít beszélgetéssorozatot február 28-án a Kertész Imre Intézet Budapesten. A három alkalommal jelentkező esten szó lesz irodalomról, filmekről, zene és hit találkozásáról – tájékoztatta a Kertész Imre Intézet az MTI-t.

A február 28-i első esten egyebek között kiderül, hogy milyen írók, költők hatottak Ákosra, kik a legkedvesebb szerzői, miért fontos számára a versmondás, az olvasás. Szó esik arról is, hogy mennyiben tekinthetünk egy dalszövegre irodalmi alkotásként, vagy hogy hol bukkan fel az intertextualitás a dalszövegeiben – olvasható a közleményben.

Az esten Ákos egy-egy verset, szövegrészletet is felolvas majd a számára legfontosabb művekből. Az est háziasszonya a művész lánya, Őri-Kovács Anna lesz. A közlemény hozzáteszi, Ákos életében fiatal kora óta fontos szerepet tölt be az irodalom. Sikerdalai mellett öt verseskötetet publikált, készített hangoskönyvet Krúdy Gyula novelláiból, Arany János verseiből szerkesztett estjét a Nemzeti Színház mutatta be, és szerepelt a Babits Mihály emlékét idéző hangfelvételen. 2021-ben jelent meg első novelláskötete Ezt nem lehet megúszni címmel.