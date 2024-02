Emma Stone többet nem fog viccelődni Taylor Swift kárára

Emma Stone a januári Golden Globe-díjátadón megengedett magának egy Taylor Swift-viccet, de az énekesnő rajongói nem díjazták a poént, és a színésznő most azt mondta, nem fogja ugratni Swiftet még viccből sem.

Stone akkor négy díjat is nyert a Szegény párákban nyújtott teljesítményéért, és utána a színfalak mögötti sajtótájékoztatón barátjáról, Taylor Swiftről kérdezték, aki hangosan éljenzett Stone győzelmekor. Aznap este Stone így viccelődött:

Majdnem húsz éve ismerem őt, úgyhogy nagyon örültem, hogy ott volt. Taylort is jelölték ma este, ami csodálatos volt, és, öhm, igen, micsoda seggfej!

Bár Stone azt gondolta, senki sem veszi komolyan, tévedett.

Biztosan nem fogok még egyszer ilyesmikkel viccelni, mert láttam olyan címlapokat, amelyek tényleg kiragadták a szövegkörnyezetből.

– mondta most a Varietynek.

Taylor Swift és Emma Stone régóta jó barátok (a fenti kép 2010-ben készült), sőt, úgy tudni, az énekesnő When Emma Falls In Love című számát is Emma Stone ihlette.