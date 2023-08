Egyetlen szó sem lehet igaz A szív bajnokai című Oscar-díjas film sztorijából

A történetet ihlető korábbi NFL-sztár, Michael Oher most induló bírósági perében a visszavonult sportoló legalábbis ezt állítja.

A nyolc évadon át az NFL fontos arcának számító Michael Oher életét 2009-ben A szív bajnokai (Blind Side) című, Sandra Bullocknak a legjobb női főszereplőnek járó Oscart is megcsípő hollywoodi film mutatta be – vagyis eddig ezt hittük, hiszen a film egy szegény fekete fiú gazdag fehér szülők általi örökbefogadását, valamint a nincstelenségből való kitörését mutatja be, a premier óta eltelt közel másfél évtizedben pedig semmiféle kételyre nem volt ok.

Egészen mostanáig, hiszen Oher nemrégiben egy amerikai bírósághoz eljuttatott beadványa szerint a Tuohy család nem fogadta örökbe, tizennyolc éves korában azonban gondnokság alá helyezték, így az aláírása nélkül is szignózhattak mindenféle szerződést és megállapodást.

Ezt a dokumentum szerint azóta számtalanszor ki is használták, dollármilliókkal gömbölyítve a családi kasszát, az amerikaifutball-sztárnak pedig egyetlen fillér sem jutott, sőt, a gyámok alapítványukat még mindig vele reklámozzák – írja az ESPN.

Oher vádjaira Sean Tuohy is reagált: szerinte egy ügyvéd tanácsára döntöttek a gyámság mellett, hiszen tizennyolc év feletti személyt Tennessee államban akkor nem lehetett örökbefogadni. Ezt a státuszt a férfi állítása szerint bármikor megszüntetné, sőt, visszautasította a vádat, hogy óriási összegeket kaszáltak volna a filmen, illetve az ahhoz kapcsolódó könyvön, valamint a különböző jogokon.