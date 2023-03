A John Wick 4 kíméletlenül tarolt a mozikban

Felülmúlta a várakozásokat is.

A John Wick 4-ről írt kritikánkat azzal indítottuk, hogy kevés olyan franchise van, amely részről részre felülmúlja önmagát, és ugyan ott a minőségi szempontokra gondoltunk, a tendencia ugyanígy érvényes az üzleti teljesítményre is. A Keanu Reeves címszereplésével készült akciósorozat negyedik felvonása már az első hétvégén bekezdett, 73,5 millió dolláros észak-amerikai bevételével könnyedén felülmúlva az eddigieket. Ez a házi rekord passzolt az eddigi sormintába, hiszen az első három rész adatai így növekedtek az elmúlt évtizedben:

John Wick (2014): 14 millió dollár

John Wick 2. felvonás (2017): 30,4 millió dollár

John Wick 3. felvonás – Parabellum (2019): 56,8 millió dollár

A negyedik rész ezt tehát még csaknem húszmillió dollárral megfejelte, amihez hozzájön a nemzetközi piacokon begyűjtött 64 millió dollár, ezzel együtt már 137,5 milliónál jár, a debütálásával visszahozva a 100 milliós gyártási költséget. A film épszerűségét jelzi, hogy mind a 71 országban, ahol bemutatták, első helyen nyitott. Bár Reeves és a rendező Chad Stahelski adtak egy lehetséges lezárást a történetnek, ilyen eredményekkel nagy lesz a kísértés a Lionsgate stúdió számára, hogy valami módon tető alá hozzanak egy John Wick 5-öt.

Az amerikai mozikban második helyre ért be a múlt héten bemutatott Shazam! Az istenek haragja című szuperhős-vígjáték, de a 9,7 millió dolláros második hét elég soványkának számít, főleg, hogy ez 69 százalékos zuhanást jelent az első héthez képest. A Warner Bros. és DC közös filmjét 110 millió dollárból készítették, és még 100 millió ráment a marketingre, amihez képest az eddigi 46 millió – és a draszikusan csökkenő tendencia – már most jókora buktának tűnik. Nem túl jó időszak ez a szuperhősfilmes folytatásoknak, hiszen nemrég A Hangya és a Darázs: Kvantumánia is alulteljesített az elvárásokhoz képest. Ha ez a trend folytatódik, akár az utóbbi tíz évben tapasztalt dömping enyhülését is eredményezheti.

Harmadik helyre a három hete futó Sikoly 6 jött be, amely 8,4 millió dollár hozott Amerikában, így összesítve már 89,8 milliónál jár (plusz még 49,4 millió a nemzetközi piacokon).