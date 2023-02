Eperjes Károly PR-ajándékot vitt a soproni kormányülésre

Gondolta, felugrik a barátaihoz.

Háromnapos stratégiai kormányülést tartottak a héten Sopronban, amelynek helyszínére újságírókat nem engedtek be, ellentétben a szerdán váratlanul felbukkanó Eperjes Károllyal. A kormánytagokra várakozó hvg.hu rövid interjút is csinált a színésszel, aki elmondta, hogy a soproni színház PR-ajándékát vitte be a kormányülésre.

Interneten olvastam, hogy itt vannak a barátaim, gondoltam felugrok, ha ráérnek. De nem érnek rá. Soha nem voltam kormányülésen, és szerintem ezután sem leszek, de még egyszer mondom: Jól tennék, ha ilyen furcsaságok helyett többet törődnének az ország javával

– mondta, azzal búcsúzva az újságíróktól, hogy „nap mint nap magukért is imdákozom.”