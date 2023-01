A TikTok is kellett hozzá, hogy az Anahit válságban írt popdalai megszülessenek

Válságban írt dalokkal teszi elviselhetőbbé a valóságot az Anahit, új lemezük, a #VÁLSÁGPOP a 24.hu-n hallható először.

Új lemezzel jelentkezett az Anahit, a #VÁLSÁGPOP egyrészről hétköznapi, mindenkit foglalkoztató témákat dolgoz fel, másrészt a TikTok-követői is inspirálták a lemez létrejöttét.

A popzenét a ritmusos R&B-vel vegyítő Anahit most megjelenő nagylemeze egy izgalmas kísérlet eredménye, tavaly a zenekar frontembere, Csányi Rita ugyanis egy rendhagyó kihívás elé állította magát: hétről hétre új dalkezdeményt mutatott be a zenekar TikTok-csatornáján. Innentől a közönségre volt bízva annak sorsa, arra azonban ők sem számítottak, hogy rövid úton többszázezer kedvelést gyűjtenek be a videókkal. Az album témáit alapvetően az énekesnő hozta, a demóverziókat pedig a TikTok-követőikkel osztotta meg. Az ötleteket aztán a zenekar többi tagjával közösen tovább bontották ki, és csapatmunkában fejezték be a számot. Ennek eredményeként született meg a #VÁLSÁGPOP, ami egyfajta terápiás lemez is, de nem csak a zenekar számára. Az énekesnő erről a következőképp mesél:

Rengeteget olvasok, követem, hogy mi van a világban és Magyarországon. Például egy rosszabbfajta bulvár cikken úgy fel tudom húzni magam, hogy estére már kész is a dal. Mindig igyekszem naprakész lenni abban, hogy éppen mi foglalkoztatja az embereket. Ez nem is olyan nehéz feladat, hiszen engem is pont ezek a dolgok érdekelnek. 2022-ben olyan érzelmi hullámvasúton voltam, hogy hihetetlen. Voltam nagyon boldog, erős, vidám és voltam duván a padlón is. Ez, és az aktualitás kötik össze a dalokat a lemezen.

A #VÁLSÁGPOPot olyan dalcsokornak nevezi, amiben keverednek a magyar, az angol és a spanyol dalszövegek is, miközben hétköznapi témákat veséznek ki. Egyrészt megjelenik benne például az infláció, másrészt olyan topikok is, mint a Netflix nagysikerű Wednesday című sorozata.

Imádok minden hétre új dalt és új tartalmat létrehozni, nekem ez boldoggá teszi az egész életemet. Azt hiszem, ha bármikor erőlködnöm kellene, akkor az már nem tudna hiteles maradni. Nyilván előfordul, hogy egy dal nem úgy sikerül, de pont ez a lényege ennek a videósorozatnak, hogy nem kell, hogy minden tökéletes legyen. Elképesztően jó érzés ilyen erősen kapcsolódni a hallgatóinkhoz, abszolút figyeljük a reakcióikat. TikTok nélkül például sose derült volna ki, hogy tudok három nyelvű dalt írni

– mesélt a dalok keletkezéséről a Csányi, amelyekhez komoly célt rendelt:

Válság van, mindenki teljesen ki van bukva, mi pedig annyival tudunk segíteni az embereknek, hogy amikor a dalainkat hallgatják vagy a koncertjeinken vannak, akkor ki tudják adni magukból ezt a feszültséget, és mosolyt tudunk csalni az arcukra. Ezért válságpop: válságban írt popdalok, hogy egy picit elviselhetőbb legyen a napod.

A lemez február 11-én élőben is hallható lesz az A38 hajón, ahol többek közt olyan vendégelőadók lépnek fel a zenekarral, mint az egyik amerikai tehetségkutatón a világ legjobb női basszusgitárosának kikiáltott Muck Éva és a Rap.hu 2021-es Female Battle Aréna győztese, Estha B.