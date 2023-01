Justin Bieber eladta dalainak jogait, komoly pénzt kapott érte

Justin Bieber eladta saját részesedését dalaiban a Hipgnosis Songs Capital nevű szórakoztatóipari vállalatnak, amely így birtokolja a popsztár legnagyobb slágereinek jogait, és jogdíjat kap minden egyes hozzájuk tartozó Bieber-dal nyilvános lejátszása után. Bieber pedig ezzel a lépéssel csatlakozott azon előadóművészek sorába, akik pénzzé tették diszkográfiájukat. Nem is kevés pénzzé: ugyan a Hipgnosis nem hozta nyilvánosságra, de az AFP megtudta, hogy a dalokért kapott összeg nagyjából kétszázmillió dollárra rúg.

A Hipgnosis kettőszázkilencven szerzemény szerzői jogait szerezte meg ezzel, a megállapodás nemcsak a dalok zenei alapjára és szövegeire, de a keverés jogaira is kiterjed.

A közelmúltban hasonló lépésre szánta el magát többek között Shakira és Justin Timberlake is, akik szintén a Hipgnosisszal egyeztek meg, de a trend igazán az idősebb alkotók körében népszerű: az utóbbi két évben Bob Dylan és Bruce Springsteen is eladta diszkográfiáját, mindketten a Sonynak, utóbbinál a dalokért kapott összeg is ismert: ötszázmillió dollár.

A Hipgnosis az utóbbi időben alaposan nekifeküdt a hasonló szerződéseknek, és folyamatosan növeli katalógusát. A cég alapítója, Merck Mercuriadis szerint ugyanis az igazán nagy slágerek „értékesebbek, mint az arany vagy az olaj”.