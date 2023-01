Itt vannak 2023 Oscar-várományosai

Januárban élesedik az Oscar-díjverseny, a tavaly ősz óta tartó díjszezon ilyenkor válik igazán sűrűvé. Tavaly az egyértelmű favoritok helyett végül egy meglepetéssikert aratott film, a CODA nyerte a legjobb filmnek járó Oscar-díjat, és az esélylatolgatás idén is izgalmas feladat. Vajon Steven Spielberg önéletrajzi ihletésű családtörténetét vagy két mogorva ír fickó barátságának végét tartják majd díjakra érdemesnek? Megnyeri-e harmadik Oscar-díját Cate Blanchett, és keblére öleli-e Hollywood a diadalmasan visszatérő Brendan Frasert? Netán minden fontos díjat Tom Cruise-nak adnak?

Ahogy az utóbbi években mindig, idén is összegyűjtöttük, mely filmekről szólhat az idei Oscar-szezon. Noha a jelöltek névsorát csak január 24-én teszik közzé, a hónap közepén, a Golden Globe-gálán túl már minden évben látszik, kik számítanak Oscar-esélyesnek. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne történhetnének meglepetések: tavaly ebben az időszakban még a legtöbb filmes szaklap úgy tippelt, hogy a legjobb filmnek járó Oscar-díjért A kutya karmai közt, a Belfast és a Licorice Pizza között folyik igazi verseny. Ehhez képest a CODA melegszívű (és teljesen felejthető) családi melodrámája nyert, amelyet a díjátadó előtt legfeljebb a férfi mellékszereplők és az adaptált forgatókönyvek kategóriájában láttak esélyesnek.

Előfordulhat, hogy a márciusi gálához közeledve idén is új éllovast avatnak majd az Oscar-jóslatokba mindig örömmel bocsátkozó kritikusok. Akad is egy film, amelynek Oscar-esélyei éppen az utóbbi hetekben nőttek meg, azonban korántsem kevesek által látott, észrevétlen filmről van szó, hanem a Top Gun: Maverickről. Tom Cruise akciófilmje kereste a legtöbb pénzt tavaly az amerikai mozikban, és a hollywoodi fejősteheneknek – másik megközelítésben: a válságban lévő mozik megmentőinek – általában gesztusértékű Oscar-jelölések is járnak a fontosabb alkotói (és nem csak a borítékolható technikai) kategóriákban. Hogy a Top Gun a tiszteletteljes főhajtás mellett díjakra is számíthat-e, a jövő zenéje.

Lássuk tehát, a fontosabb kategóriákban mely filmeket és alkotókat jelölhet az Amerikai Filmakadémia. A rend kedvéért mondjuk el: magyar film idén nem került Oscar-közelbe, az általunk nevezett Blokád a jelöltesélyesek közé sem fért be. Némi halvány esély azért mutatkozik rá, hogy olyan film is Oscar-díjas legyen, amiben magyar szó hallik, de erre térjünk vissza cikkünk legvégén.

A legjobb film

2022-ben régóta hallgató, elismert rendezők és feltörekvő fiatalok is szép kritikai (és ritkábban anyagi) sikert arattak új filmjeikkel. Valamint újabb filmjét mutatták be a 76 évesen is hiperaktívnak tűnő Steven Spielbergnek, akitől tavaly a West Side Story-t jelölték, idén pedig az önéletrajzi ihletésű A Fabelman családot fogják – és ezúttal a díjra is nagyobb esély mutatkozik, mint a musical esetében.

Fabelmanék legnagyobb vetélytársai két mogorva ír fickó lehetnek, A sziget szellemei hősei. Martin McDonagh a hét Oscar-jelöléssel és két díjjal elismert Három óriásplakát Ebbing határában után térhet vissza az idei gálára. A két középkorú férfi megromló barátságáról szóló, karaktertanulmánnyal is felérő A sziget szellemei a tavalyi év talán legnagyobb kritikai sikere volt az angolszász országokban (nálunk január 26-án mutatják be a mozik), és borítékolható jelölt a legjobb filmes kategórián kívül a rendezői, eredeti forgatókönyves és színészi listákon is.

Ez a két film számít a legnagyobb favoritnak, amit az is jelez, hogy a drámai kategóriában Spielberg filmje, a vígjátékiban McDonaghé nyerte a Golden Globe-ot – hogy A sziget szellemei mennyiben tekinthető vígjátéknak, azt majd kritikánkban feszegetjük. Továbbá jó eséllyel a jelöltek között találja magát az Elvis, Baz Luhrmann remekül fogadott és a pénztáraknál is szépen teljesítő életrajzi filmje; a zaklatási ügybe keveredő női karmesterről szóló Tár; az életközépi válságba jutott hősnőjét univerzumközi kalandokra küldő Mindig, mindenhol, mindenkor; valamint természetesen a Top Gun: Maverick. Az is könnyen elképzelhető, hogy 2022 másik sikerfilmje, az Avatar: A víz útja is kap jelölést, a kisebb, halk szavú filmek közül pedig a Volt egyszer egy nyár és a Women Talking férhet be a jelöltek közé.

Az utóbbi években szinte hagyománnyá vált, hogy a nem angol nyelvű filmek közül az Akadémia kiemel egyet, aminek nem csak a nemzetközi filmes kategóriában nyújt esélyt az Oscarra. Korábban az Élősködők így vihette el a legjobb film díját, tavaly a Vezess helyettem kapott több jelölést, idén pedig a német Nyugaton a helyzet változatlannak van a legnagyobb sansza arra, hogy a legfontosabb kategóriában is beférjen a jelöltek közé.

A legjobb rendezés és forgatókönyvek

A rendezői jelölések hagyományosan és értelemszerűen összekapcsolódnak a legjobb filmes kategória esélyeseivel – bár éppenséggel tavaly esett meg, hogy a CODA úgy nyerte el a legjobb filmnek járó díjat, hogy rendezőjét, Sian Hedert külön egyáltalán nem is jelölték. Idén valószínűleg ez nem ismétlődik meg, és a kilencedik (!) Oscar-jelölésére készülő Steven Spielberg, valamint Martin McDonagh, Baz Luhrmann, esetleg a meglepetésre jelöltesélyesként emlegetett Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) között dőlhet el a díj sorsa.

A potenciális jelöltek között találjuk továbbá Todd Fieldet (Tár) és az Avatarral visszatérő James Cameront, de az Amerikai Filmakadémia az utóbbi években a női rendezők helyzetbe hozását is egyre fontosabbnak tartja. Márpedig tavaly Sarah Polley (Women Talking) és Gina Prince-Blythewood (The Woman King – A harcos) nevét emlegették a legtöbbször a női filmesek közül.

A favoritok közül McDonagh és Field, illetve Spielberg és A Fabelman család társírója, Tony Kushner a legjobb eredeti forgatókönyv Oscarjára is esélyesek lehetnek, és ugyanitt jelölhetik Ruben Östlundot az Arany Pálma-díjas A szomorúság háromszöge révén. Az adaptált forgatókönyves kategóriában jelölésig juthat a kórosan elhízott irodalomprofesszort középpontba állító A bálna – noha csak egyetlen kategóriában számít favoritnak, és az nem ez –, valamint a szűk vallási közösség berkeiben játszódó, a sorozatos nemi erőszak ellen lázadó nőkről szóló Women Talking.

A legjobb női főszereplő

Tavaly ebben a kategóriában sokáig nem akadt egyértelmű favorit, és a végül diadalmaskodó Jessica Chastain jellemző módon egy olyan filmmel, a Tammy Faye szemeivel győzött, amiről azóta sem beszél senki. Idén más a helyzet: Cate Blanchettnek van rá a legnagyobb esélye, hogy begyűjtse harmadik Oscar-díját, de minimum a hetedik (!) jelölését a Tárral, amely teljes egészében az ő alakítására épül, egy magnetikus erejű, öntörvényű és elnyomó karmesternő portréjaként.

Ha nem Blanchett diadalmaskodik, akkor valószínűleg Michelle Williams (A Fabelman család) vagy Michelle Yeoh (Mindig, mindenhol, mindenkor) nyerhet Oscart. De valószínűbb, hogy ők csak jelölésig jutnak, mint ahogy Danielle Deadwyler (Till), Margot Robbie (Babylon) és az évente Oscarra érdemes alakítással jelentkező Olivia Colman is (Empire of Light). Úgy néz ki, Ana de Armas a jelöltek közé sem férhet be, amit külön fájlalunk, tekintve, hogy a Szöszi nézőpróbáló és rémesen fogadott Marilyn Monroe-életrajzából az ő áldozatos alakítása mindenképp megérdemelné az elismerést.

A legjobb férfi főszereplő

Bárki is nyeri a legjobb férfi főszereplő Oscar-díját, biztosan nem vágja pofán a műsorvezetőt, mint tette azt tavaly Will Smith. Sokkal valószínűbb, hogy idén egy igazi hollywoodi visszatérésnek örülhetünk: az ezredfordulón feltörekvő filmsztárnak számító, majd az utóbbi húsz évben fokozatosan a feledés homályába veszett Brendan Frasert végre keblére ölelheti az Amerikai Filmakadémia. Fraser az utóbbi egy-két évben már elkezdett visszakapaszkodni az élvonalba – emlékezeteset alakított a Semmi hirtelen mozdulat gengsztereként –, A bálna könnyfakasztó férfimelodrámájában pedig egybehangzó vélemények szerint karriercsúcs teljesítményt láthatunk tőle.

Fraser terebélyes árnyékában leginkább a jelölésben reménykedhet az amúgy Oscarra is érdemes Colin Farrell (A sziget szellemeiben állítólag az ír színész is eddigi legnagyszerűbb alakítását nyújtja), de megtörténhet, hogy a tavalyi év nagy felfedezettje, a friss Golden Globe-díjas Austin Butler (Elvis) okoz meglepetést. A mezőny a gyakorlatilag bármikor jelölhető Tom Hanksszel (Az ember, akit Ottónak hívnak) és Bill Nighyval (Élni), esetleg Hugh Jackmannel (A fiú) egészülhet ki. Sőt, előfordulhat, hogy Tom Cruise is újabb Oscar-jelölést kap több mint húsz évvel a Magnólia után.

A legjobb női és férfi mellékszereplő

Ahogy a cikk elején említettük, A sziget szellemei jellegzetesen olyan film, amelynek az összes szereplőjét jelöltesélyesként tarthatjuk számon. A főszereplőnek kinevezett Colin Farrell mellett mellékszereplői jelölést kaphat Brendan Gleeson, sőt akár Barry Keoghan is, míg Kerry Condont a női mellékszereplők kategóriájában jelölhetik ugyanebből a filmből. A Mindig, mindenhol, mindenkor két színésze, Jamie Lee Curtis és Ke Huy Quan is jelölt lehet a női, illetve férfi mellékszereplők között.

Az utóbbi kategóriában pedig akad még egy favorit, méghozzá A Fabelman családban a mindig hálás nagypapakaraktert megformáló Judd Hirsch. A mellékszereplők között rendre feltűnik egy-két olyan színész, akiről az aktuális Oscar-szezon előtt senki nem hallott – tavaly ilyen volt a CODA egyik Oscarját is begyűjtő Troy Kotsur, idén pedig Dolly De Leon (A szomorúság háromszöge) okozhat meglepetést a női mezőnyben.

A legjobb dokumentum- és animációs film

Miközben a legfontosabb kategóriák várható jelöltjei az év elején a magyar mozikba is eljutnak vagy elérhetővé válnak streamingoldalakon, addig a dokumentumfilmek közül rendszerint nem ismerhetjük még a favoritnak számító filmeket. Bízzunk benne, hogy ezek közül nálunk is látható lesz valamilyen formában Laura Poitras Arany Oroszlánt nyert munkája Nan Goldin fotóművész és a gyógyszergyártó Sackler család küzdelméről (All the Beauty and the Bloodshed), mint ahogy nagyon megérdemelne néhány mozis vetítést a vulkánkutató szerelmespárról szóló Fire of Love is. Könnyen lehet azonban, hogy nem e két film közül kerül ki a dokumentumfilmes kategória nyertese: jelenleg a Mars-szondáról szóló, meghatónak mondott Good Night Oppy-t tartják a legnagyobb esélyesnek.

Az egész estés animációs filmek közül 2022 végén futott be a legkomolyabb esélyes, az Oscar-díjas Guillermo del Toro Pinokkió-adaptációja. A tekintélyes rendező ráadásul unortodox Oscar-kampányt folytat: hónapok óta az összes interjúra és bemutatóra magával viszi a filmben is látható Pinokkió-bábfigurát. Ezt a kitartást Oscar-díjjal kell honorálni!

Ha nem Del Toro kapja a díjat, labdába rúghat még a rövidfilmsorozatból egész estés áldokumentumfilmmé hízó Marcel the Shell with Shoes On és a tavalyi Pixar-film, a stúdiótól megszokott módon okos és elbűvölő Pirula Panda. A jelöltek ötfős mezőnyét a stop-motion animációiról (Karácsonyi lidércnyomás, Coraline) híres Henry Selick új rendezése, a Wendell & Wild, illetve a Csizmás, a kandúr meglepően jól fogadott folytatása (Az utolsó kívánság) kerekítheti ki. Ami azt jelenti, hogy valószínűleg mellőzik majd a jelöltek közül Richard Linklater Apollo-10,5: Űrkorszaki gyerekkor című remeklését, amit mi a tavalyi év legjobb filmjének választottunk.

A legjobb nemzetközi film

Tavaly a végső győztes, a Vezess helyettem mellett befért a nem angol nyelvű filmek Oscar-jelöltjei közé két másik olyan darab, A világ legrosszabb embere és a Menekülés, amely az amerikai Oscar-esélyesek nagy részénél is emlékezetesebb volt. Idén talán nem lesz ennyire erős a nemzetközi filmes kategória, de azért Lukas Dhont kőkemény gyerektragédiája (Közel) vagy Pak Csan Vuk elegáns detektívnoirja (A titokzatos nő) bármelyik évben megérdemelne egy Oscar-jelölést.

Ezek mellett komoly esélyesnek számít a német Nyugaton a helyzet változatlan, amely kiállításában, hangvételében hollywoodi mozikat idéz, csakúgy, mint az Argentína, 1985 tárgyalótermi drámája. Utóbbi nyerte a Golden Globe-ot, ami Oscar-esélyeit is jelentősen növeli. A francia Saint Omer vagy a dán Szent pók szintén eljuthat a jelölésig. Mi pedig bízzunk abban, hogy az osztrák Fűzőről sem feledkeznek meg a Filmakadémia szavazói, ugyanis Marie Kreutzer Sissi-filmjében Vicky Krieps szép magyarsággal is elmond néhány mondatot.