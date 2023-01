Tóth Gabival az oldalán ad koncertet Demeter Szilárd zenekara a Petőfi Irodalmi Múzeumban

Az intézmény főigazgatója egy olyan rendezvényen áll saját rockbandájával, az általa vezetett intézmény színpadára, melyen Petőfi Sándor előtt tisztelegnek a költő születésének 200. évfordulója alkalmából.

Jövő pénteken, azaz január 13-án a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, Demeter Szilárd egy intézményvezetőhöz szokatlan szerepben lép fel az általa vezetett intézményben. A múzeumigazgató rockzenekara, a Loyal Apples’ Club ugyanis akusztikus koncertet ad a nemzet költőjének, Petőfi Sándornak a tiszteletére, aki pontosan 200 évvel ezelőtt született. A Telex által észrevett koncerten ráadásul Tóth Gabi lesz az egyik sztárvendég.

Az ingyenes koncertet hirdető Facebook-eseményt a zenekar közösségi oldala hozta létre. Az esemény leírásában a Loyal Apples’ Club tagjai így fogalmaznak:

Meggyőződésünk, hogy ha Petőfi ma élne, akkor rockzenész lenne. A szabadság idővándorai koncert repertoárja az elmúlt évtizedekben írt legszebb magyar szabadságdalokat vonultatja fel.

A jövő pénteki dzsemborira olyan örökzöld slágereket válogattak össze, amikről úgy érzik, hogy „Petőfi örökségének szerves részét képezik” – és „akár ő is írhatta volna” őket. A Ferenc pápa budapesti látogatását hangjával bearanyozó Tóth Gabi mellett egy másik, Sztárban Sztár leszek! stúdójából ismerős arc, Bari Laci is fellép a zenekarral – aminek a frontembere az énekesnőhöz hasonlóan szintén a Megasztárban bemutatkozó Baricz Gergely. De rajtuk kívül más meglepetésvendégeket is ígértek.

Egyébként nem ez az első eset, hogy Tóth Gabi a vendégszereplésével erősíti a Loyal Apples’ Club koncertjét, legalábbis a zenekar Facebook-oldalán több erről árulkodó fotót is találni lehet.