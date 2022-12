Buszsofőrre cserélték a tanárt a Telekom karácsonyi reklámjának magyar változatában

Kilenc másik országban ugyanaz a reklám fut egy tanárral a főszerepben, a magyar változatot azonban egy buszsofőrrel készítették el.

A Telekom idei ünnepi reklámjában egy tanár játssza a főszerepet – így van ez a kampányban résztvevő országok regionális változataiban, kivéve Magyarországot. Bár az üzenet – a „hogy vagy?” kérdéssel buzdítanak mindenkit arra, hogy törődjünk egymással – a magyar változatban is ugyanaz, azt leszámítva teljes egészében újraforgatták a reklámot, és a főszereplő tanárt is kicserélték egy buszsofőrre – szúrta ki a Wanamaker.

Mindez azért is szokatlan, mert a Telekom regionális karácsonyi kampányaiban jellemzően ugyanabból a nyersanyagból gyártanak azonos koncepció mentén nagyon hasonló reklámokat, amelyet aztán az adott ország nyelvére szinkronizálnak. A kampány több országban is fut, a magyar mellett Németországban, Horvátországban, Montenegróban, Észak-Macedóniában, Ausztriában, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és Csehországban is ugyanaz a reklám megy egy férfi tanárral a főszerepben, csupán néhány képkockában térnek el egymástól.

A magyar változat szintén ugyanazzal a címmel és koncepcióval fut azt leszámítva, hogy a magyar nézők számára egy teljesen új reklámot forgattak le, amelyből hiányzik a tanár szála, helyette egy buszsofőr magányos utazására koncentrál.

Az ügyben megkerestük a Magyar Telekom sajtóosztályát, azt szerettük volna megtudni, milyen okok húzódnak a döntés mögött, befolyásolták-e azt politikai tényezők, illetve az a tény, hogy az elmúlt hetekben a pedagógusok helyzete miatt folyamatosan tüntetnek az országban.

A Deutsche Telekom leányvállalatai – így a Magyar Telekom is – saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy hazai kommunikációjukban milyen reklámokat terveznek. Előfordult már, hogy közös nemzetközi reklámfilm készült, de arra is volt példa, hogy a Magyar Telekom hazai és nemzetközi szinten is elismert márka- és reklámkommunikációs szakmai műhelye által fejlesztett reklámkampányt vett át másik ország. Karácsonyi kampányunk elsődleges célja, hogy az odafigyelés üzenetét átadjuk és a történetmesélés segítségével a hétköznapi működés részévé váljon. A nemzetközi kommunikációs csapattal közösen döntöttünk a közös fejlesztésű „Hogy vagy?” koncepció magyarországi életre keltéséről. Reklámfilmünk rendezője Kis Hajni Junior Prima-díjas rendező, aki a többszörösen díjazott Külön falka című játékfilmet jegyzi, főszereplője Egyed Brigitta színésznő. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatal hazai tehetségek számára lehetőséget biztosítsunk, ezért szavaztunk bizalmat a sokszorosan díjnyertes hazai rendezőnek, akinek – mondhatni – védjegye a nem túlidealizált közegben játszódó cselekmény, valamint az érzékeny emberábrázolást központba helyező történetmesélés

– állt a cég hivatalos válaszában.