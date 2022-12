Három métert zuhant, kórházba került Gerendás Péter

Egy színházi előadás próbáján három métert zuhant, kulcscsontját törte, és most a János kórház vendégszeretetét élvezi Gerendás Péter. A zenész maga fogalmazott így az esetről szóló Facebook-posztjában, melyben a kórházi körülményekről is szót ejtett: mint írja, nem a Ritzbe fizetett be egy hétvégére, és az ápolók hozzáállása is vegyes, de ezzel együtt is szerencsésnek érzi magát.

A mentősök a törött gerinc protokoll alapján jártak el. A kórházban rögtön a lábaimat nézték, de sem a gerincem, sem a lábaim nem törtek el. Csak a kulcscsontom. Vállamon a fájdalom. Nem akarok misztikus húrokat pengetni, de velem zuhant az a spanyolgitárom, amit még 1982-ben első feleségemmel, Katival vettünk a készítőnél Madridban. Azóta ez a gitár állandó az életemben. Többen megvásárolták volna, de én nem adtam el. A sérüléseiből ítélve (ripityára törött) valószínűleg ráeshettem, így megmenthetett engem sok mindentől

– írja a zenész, majd hozzáteszi, ne aggódjon senki érte, ugyanakkor decemberi koncertjeit a baleset miatt le kell mondja.