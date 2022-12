Először lett női rendezőé az első hely a legjobb 100 film listáján, magyar helyezett is van

1952 óta, azaz hetven éve, de csak tíz évente egyszer állítja össze a brit Sight and Sound magazin azt a listát, amelyen minden idők legjobb száz filmje szerepel, és e hetven év alatt most először került az élre női filmrendező alkotása, éspedig Chantal Akerman 1975-ös filmje, a Jeanne Dielman. A három óra huszonkét perc hosszú film főszereplője a címben jelölt egyedülálló anya és prostituált, aki a napja előre haladtával egyre jobban szétesik. A film az egyik legtöbbet méltatott darabja a feminista filmművészetnek.

Már a tíz évvel ezelőtti Sight and Sound listán is szerepelt, akkor harminchatodik helyen, a lista mindösszesen kettő darab női rendező által jegyzett filmjének egyikeként, a másik Claire Denis Szép munka című filmje volt. Az idei egy jóval diverzebb lista, de így is csak tizenegy nő által rendezett film fért fel rá. Emellett a lista hat filmjét rendezte fekete alkotó, köztük van Spike Lee, Barry Jenkins és Jordan Peele.

Akerman nem csak ezzel a filmjével szerepel a listán, az egy évvel későbbi News From Home is felkerült az ötvenkettedik helyre. A dobogó második helyén Alfred Hitchcock Vertigo című filmje végzett, amely 2012-ben az első volt, a harmadik pedig Orson Welles Aranypolgárja lett, amelynek a lista történetének előző öt évtizedében bérelt helye volt a legelső helyen.

Magyar rendező is képviselteti magát a listán, nem meglepő módon Tarr Béla Sátántangója fért fel, a hetvennyolcadik helyen végzett, éspedig nyolcas holtversenyben a Szép nyári nap, a Céline és Julie csónakázik, a Modern idők, az Alkony sugárút és az A Matter of Life and Death című filmekkel. A Sight and Sound szereti a klasszikus idős mestereket, valamint az igazán régi filmeket, a 21. század filmjei sokáig alig fértek fel a listára, tíz éve például csak a Mulholland Drive és a Szerelemre hangolva, idén azonban még hét további film csatlakozott hozzájuk a századból, a Kukázók, a Holdfény, a Tűnj el!, a Chihiro szellemországban, a Tropical Malady, valamint a két legfrissebb, A portré a lángoló fiatal lányról és az Élősködők, mindkét film 2019-es. A Chihiro mellett csak egy további animációs alkotás fért fel a listára, szintén egy Miyazaki-klasszikus, a Totoro – A varázserdő titka.

A Sight and Soundot a Brit Filmintézet adja ki, tízévente kihozott top százas listájukat pedig nemzetközi kritikusok állítják össze. Emellett készült egy másik top 100-as listájuk is, amelyet nem kritikusok, hanem filmes alkotók, többnyire filmrendezők, idén konkrétan 480 főnyi filmes alkotó állított össze, annak az élén a 2011: Űrodüsszeia végzett, de a Jeanne Dielman ott is az előkelő negyedik helyet szerezte meg. A teljes lista itt böngészhető végig.