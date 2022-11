Ilyen lenne Budapest, ha néhány évtizeden belül a világ legzöldebb városává válna

A mesterséges intelligencia által készített képekből persze sosem lesz valóság.

Az elmúlt években elképesztő ütemben fejlődött a mesterséges intelligencia, ma pedig már számtalan olyan weboldalt találhatunk, ahol néhány kulcsszó beírása után a rendszer elkészíti a kívánt képet. Ezek egyike a félperces, ingyenes regisztráció után szabadon használható Freeway, ahol még a kért kép stílusát is kiválaszthatjuk, a fantasytől a márványszobron át egészen az akvarellig.

Így tett az egyszemélyes elektronikus zenei projekt, a We Plants Are Happy Plants mögött álló Bergmann Péter is, aki a Midjourney-vel a főváros távoli jövőben talán megszületendő zöld arcát akarta megmutatni.

Az ötlet meglepően jól sült el – derül ki a hivatalos Facebook- és Instagram-oldalán közzétett képekből, azokon ugyanis a Parlament egy lábakon álló, teraszos kert és egy Disney-kastély közé került:



A belvárosi útvonalak egyike – talán épp a Nagykörút – pedig gyalogosbarát, zöld villamosos csodává változott:



A merész álmok persze sosem válhatnak majd valóra, hiszen a mesterséges intelligencia helyenként igencsak túllőtt a célon, és nem csak sosem létezett épületóriásokat, de tucatnyi megoldhatatlan helyzetet is álmodott.

A teljes Facebook-poszt itt érhető el:

Az Instagram-galéria pedig itt klikkelhető végig:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Peter Bergmann (@wpahp) által megosztott bejegyzés

A zöld víziók mellett a Freeway persze bármilyen képet képes létrehozni, legyen szó cuki állatokról, vagy tájképekről. Mi egy sötétebb, de szintén Budapesttel kapcsolatos darabot készítettünk, aminél fokról fokra egyre inkább elengedtük a rendszer kezét: