Tízmilliókért kelt el a We Are The World eredeti kottájának négy oldala

Az 1985-ben, az éhezésre figyelmet irányító dal partitúráját számos világsztár is aláírta.

Elárverezték a We Are The World eredeti partitúrájának néhány oldalát, amiért a leglelkesebb licitáló 156 250 dollárt, azaz több mint 65 millió forintot fizetett – írja az MTI.

A 2020 márciusában elhunyt világhírű country-énekes, Kenny Rogers hagyatékából származó bekeretezett partitúra négyoldalnyi kottáját a zenész számos személyes tárgyával, köztük ruhákkal, zenei trófeákkal, sőt két autóval együtt bocsátották áruba a Julien’s aukciósház Beverly Hills-i árverésén.

A partitúrát különösen értékessé teszi, hogy azt több más, a dal létrehozásában és előadásában közreműködő világsztár, köztük Lionel Richie, Michael Jackson, Billy Joel, Cyndi Lauper, Tina Turner és Bruce Springsteen is aláírta, sőt, többen Rogersnek szóló személyes üzenetekkel is megtoldották ezt.

Az 1985-ben rögzített We Are the World, ami a USA for Africa nevű jótékonysági supergroup dalaként, Michael Jackson és Lionel Richie közös munkájaként született,

több mint ötvenmillió dollárt hozott egy afrikai segélyprogramnak,

felvétele pedig húszmillió példányban kelt el.