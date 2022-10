Gyűrűn kapott helyet a világ legkisebb, szabad kézzel játszható sakktáblája

A miniatűrizálásnak nincs határa, hiszen az alig néhány évtizeddel ezelőtt még teljes termeket betöltő számítógépek mostanra a nadrágzsebünkbe költöztek, tehetséges művészek egész sora pedig tűk fokába helyezi az apró szobrait.

De mi történik mindeközben a táblajátékokkal? – tehette fel a kérdést Joe Turner, aki úgy döntött, hogy elkészíti a világ legkisebb, szabad kézzel is játszható sakktábláját.

A próbálkozást természetesen siker követte (máskülönben ennek a cikknek az első szavát is felesleges lett volna leírni), hiszen rövidesen megszületett az egy ezüst gyűrűbe applikált, fosszilis agyarból és ébenfából készült tábla, amit felnyitva az azonos anyagból készült bábukat is megtalálhatjuk.

Here is a thing for those who take playing chess on the go to extremes – #chess set in a #ring!

Crafted by Joe Turner, this is one of the smallest sets in the world. The ring and pieces are cast from silver, the board is made from fossil ivory & ebony.https://t.co/Hr3vyR70WX pic.twitter.com/tE9KzCCACx

— International Chess Federation (@FIDE_chess) September 24, 2020