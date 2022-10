Demeter Szilárd: Kulturális intézmény, színház és filmharmonikus zenekar is túl sok van

Túl sok a kőszínház, a független színház, filharmonikus zenekar. Fenntarthatatlan és túlburjánzó kulturális intézményrendszerünk van, amit mindenféleképpen racionalizálni kell. Meg kell nézni, mire érdemes közpénzt áldozni, és mi az, ami működjön piaci alapon. Ezzel a nézettel sokáig egyedül házaltam, aztán most az élet kényszeríti rá a döntéshozókat, hogy meghozzanak nehéz döntéseket. (…) Nem biztos, hogy minden településen kulturális intézményhálózatot kell fenntartani

– fogalmazott a Híradó.hu-nak adott interjújában Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. A beszélgetésben beszélt a rezsiárak megugrásával járó átalakulásról a kultúra frontján: a PIM is alighanem módosít a nyitvatartási idején, mint mondja, arra törekednek, hogy azokban az idősávokban, amikor van érdeklődés, nyitva tudjanak tartani. Az anyagi nehézségek a Petőfi-emlékévre tervezett programokat is érintik, mint mondja, bár a forrás rendelkezésre állt, „de az elszálló rezsi,-és anyagárak miatt sokszor kell nekünk is újra tervezni: folyamatosan csökkentjük azokat a tartalmakat, amikről le lehet mondani, de arra vigyázunk, hogy az alapeszme ne sérüljön.”

Demeter úgy sejti, a könyvkultúrára is kihat majd a válság, mert bár, mint fogalmaz,

kis túlzással az olvasáshoz nem kell sem fűtés, sem áram,

ezzel együtt az embereknek kevesebb pénze lesz könyvet venni,

ezt pedig olyan művekre fogják költeni, amelyik róluk szól vagy fogódzót nyújt a nehéz időkben. Reményeim szerint életszagúbbá fog válni az irodalom. Ki fognak kopni azok az öncélú mutatványok, amelyeket irodalomnak szoktunk nevezni, és amelyeken miatt egymás vállát veregetve ismerjük el egymás nagyságát

– mondta. Azért nem csak a válságról esett szó: beszámolt arról is, hogy milyen tervei vannak a Marvel-szuperhősök és a Mancs Őrjárat által elcsábított gyerekek visszahódítására: a Hajógyári-szigetnek a Petőfi Kulturális Ügynökséghez tartozó részében egy olyan fedett játszótér kialakítását tervezik, ahol magyar hősök vannak. Ha megvalósul, akkor ez lenne Európa legnagyobb fedett játszótere, ahol a szülők egy okosóra segítségével nyomon tudják követni a gyerekeket – ebbe a projektbe azonban csak a válság elvonultával vághatnak bele. Szerinte efféle törekvésekre azért van szükség, mert, mint fogalmaz