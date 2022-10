„Amíg egymást figyeljük, addig nincs unalom” – nyolc idézet a nyolcvanéves Halász Judittól

Halász Judit 1942. október 7-én született és 1964-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Ezt követően a Pécsi Nemzeti Színházhoz szerződött, ahol csak fél évet töltött, mert Várkonyi Zoltán – aki már a főiskolai évek alatt felfigyelt rá – vendégnek hívta a budapesti Vígszínházba, a következő évadtól pedig szerződést kapott, és azóta is, immár csaknem hatvan éve a társulat tagja. A színpadon partnere volt többek között Ruttkai Éva, Sulyok Mária, Páger Antal, emellett közel negyven filmben szerepelt, olyan rendezők alkotásaiban tűnt fel, mint Szabó István, Keleti Márton vagy Jancsó Miklós. A 70-es évek óta több mint két tucat, többnyire gyerekeknek szóló lemezt készített, ezeken a dalain és előadásain teljes generációk nőttek fel. De jobb is, ha átadjuk a szót, és Halász Judit saját szavaival mondja el, hogyan élte meg az elmúlt nyolcvan évet:

Minek kellett ebbe a hülyeségbe belemennem? Jó szerepeket játszom itt is, ott is, amott is, kell a francnak ez a hülyeség! Ugyanis sötét volt a nézőtéren, nem láttam, hogy kik ülnek és mit csinálnak ott. Csak azt hallottam, hogy zaj van, ricsaj van, megőrülök tőlük. És egyszer csak észrevettem – tán pont a Micimackónál –, hogy ezek nem is zajonganak, hanem énekelnek. Lehet, azt éneklik, amit én? És frankón azt énekelték, amit én énekeltem! Ettől szárnyakat kaptam, mert nem akartam hinni a fülemnek