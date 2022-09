Toldi Miklós igazi magyar szuperhősként akciózik Jankovics Marcell utolsó filmjében

Hosszú előzetes érkezett Jankovics Marcell Toldijához, amelyet éppen egy hónap múlva, október 20-án mutatnak be a magyar mozik. A dátum nem véletlen, a magyar animáció egyik legnagyobb alakja, a tavaly elhunyt Jankovics előtt tisztelegve, az ő születésnapjához igazítva kerül a hazai mozikba utolsó alkotása.

Az animációs film a Magyar népmesék-sorozatot is jegyző Kecskemétfilm 80 alkotója több mint háromévnyi munkájának eredménye. Ahogyan az az előzetesből is kiderül, a film szöveghűen viszi vászonra Arany János költeményét, miközben történelmi hitelességgel ábrázolja a középkori Magyarországot. Ahogyan egy korábbi közleményben írták: Toldi Miklós egy igazi magyar szuperhős, akinek történetén keresztül a 21. század fiataljai is megtanulhatják felismerni és jól használva kibontani saját képességeiket.