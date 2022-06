Ízelítő érkezett az egymilliárd forintos Aranybulla-filmből

Krisztus nevében – üvölti II. Andrásként Trill Zsolt az Aranybulla új előzetesében. A 640 millió forintos állami támogatásból készülő filmsorozat közel öt évtizedet dolgoz fel III. Béla halálától (1196) a muhi csatáig (1241). Rákay Philip produceri kezei alatt készülő filmet eredetileg az Aranybulla jubileumára készítették, áprilisban mutatták volna be, ám egyelőre csúszik a projekt.

Trill mellett a fiatal királyt Veréb Tamás, Gertrúdot Törőcsik Franciska, János érseket Rátóti Zoltán alakítja, míg a teuton lovagokat Fenyő Iván vezeti, László Zsolt öreg keresztest alakít. A film rendezője Kriskó László, míg az operatőre Csincsi Zoltán.

Az, hogy egészen pontosan milyen formában ér majd el a nézőkhöz az alkotás még nem teljesen tiszta: az Index szerint készült belőle egy négyrészes dokumentumsorozat, amelyben történészek és szakértők segítségével mutatják be a korszakot, ám a felvételekből összevágtak egy egészestés történelmi filmet is. Az előbbit már idén decemberben bemutatnák a Duna TV-n, jövő tavasszal pedig a filmváltozat is elérné a mozikat. A lap azt is hozzáteszi, hogy a film költségvetése egymilliárd forint fölött lesz – ebből 600 millió forintot még tavaly szavazott meg a Nemzeti Filmintézet, idén februárban pedig még 42 millió forintot hozzácsaptak a büdzséhez.