Sültkrumpliból, színes ceruzából és összetört DVD-kből is készítettek már gitárokat

A lehetőségek tényleg határtalanok.

Hangszert készíteni nem csak hagyományos anyagokból lehet: így született meg az új Néprajzi Múzeum első kiállításainak egyikén ma is látható, 300 doboz gyufából egy borsodi muzsikus cigány által összeállított brácsa, a világ különböző részein azonban ennél is furcsább darabokat találhatunk. Ezek közül most négy gitárt mutatunk be.

A moszkvai Copper Guitars egyik arca, Artyem Mayer egy közeli McDonald’s-ban döntött úgy, hogy egy műbőr aktatáskányi sültburgonyával indul haza, amiből néhány héttel ezelőtt összeállt az ikonikus Les Paul-okra hasonlító végeredmény, ami az egyik adag papírtartóját is magában foglalta.

A meglepően bonyolult projekt számtalan lépését egy közel nyolcperces videóban is nyomon követhetjük:

Ennél egy fokkal talán kevésbé elborult utat járt végig az amerikai Derek Lenard, aki három hónap alatt, százötven Jenga-elemből rakta össze a saját elvetemült verzióját:

A szokatlan hangszereket építő amerikai Burl’s Art inkább írószerekben gondolkodott – kétezer színes ceruzát ragasztott össze, majd lakkrétegeket kent a kész testre:

Nick Zametti munkáján mindezek után sokan talán már a szemöldüket sem emelik fel, pedig a pillanatragasztó és az ezernyi, véletlenszerűen darabokra tört DVD házasításából született pszichedelikus mű a hatvanas évek bármelyik koncertjén közönségkedvenccé tette volna a mögötte állót: