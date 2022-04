Erdős Virág: a hajléktalanok méltó lakhatásáért küzdeni végső soron háborúellenes munka

van egy ország / ahol lakom / nevezd nevén / szolgáld vakon / ma még bölcső / ma már vagon

– Erdős Virág versének képverses eredeti kéziratára is licitálhat, aki szívesen segítene hajléktalan embereken, miközben izgalmas művészrelikviákat szerez. A költő meg is indokolta, miért vesz részt a kezdeményezésben: szerinte az emberhez méltó élet és lakhatás végső soron a béke feltétele is, így szerinte az Utcáról Lakásba! Egyesület, az árverés kedvezményezettje tulajdonképpen a háború ellen dolgozik.

A hétfőn indult és május 15-ig tartó Könyvhajlék Aukció néven futó online árverést az Utcáról Lakásba! Egyesület és a Szépírók társasága szervezi, a bevétel teljes egészében az egyesület otthonépítő munkáját segíti.

A licitre bocsátott tárgyak között ott vannak például a Péterfy-íróházaspár tollai és könyvei, Nádas Péter New York Kávéházban készült fotója, Tóth Krisztina macirajzos Tandori-köszöntése, dedikált kötetek többek között Bíró Krisztától, Grecsó Krisztiántól, Závada Páltól és Szvoren Edinától, de akad papírszobor, kották, festmények és kisebb dísztárgyak és egy limitált 30Y-plakát is.