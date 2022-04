Ákos megfilmesítette saját novelláit, ma mutatják be az Urániában

A zenész két novelláját gyúrta rövidfilmmé, többek közt Tarkovszkij és Makk Károly is inspirálta.

Magunk maradtunk címmel kedden este mutatják be Kovács Ákos első kisjátékfilmjét az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A dalszerző, előadó 27 perces alkotása két novellája alapján készült.

A film tavaly megjelent novelláskötetem, az Ezt nem lehet megúszni következménye, abban szerepel A taxis és a Magunk maradtunk című írásom, amelyeket felhasználtam hozzá. Új kihívás, új feladat volt ez számomra

– mondta Ákos, a rendező a sajtóvetítést követően. A Magunk maradtunk a Papp János színművész által alakított taxisofőr monológja, amelyből saját maga és az ország több évtizedes története elevenedik meg. Mint Ákos fogalmazott, a fekete-fehér filmben benne van szülei kapcsolata, felhasználtak családi fotókat is.

A zenén kívül mindig is próbálkoztam sokféle megjelenési formával, szerencsére a közönség ezekre velem tartott. Egyfajta energia vezérel, amely különböző műfajok kürtőin keresztül tör át. A filmben minden összekapcsolódik, ami engem érdekel

– tette hozzá Ákos, aki Tarkovszkij Stalkerét, Makk Károly Macskajátékát és Huszárik Zoltán Szindbádját is fontos inspirációként említette. Papp János arról beszélt, hogy a forgatókönyv elolvasása után azonnal tudta, hogy ehhez köze van. „Sokban emlékeztetett kedvenc íróm, Bohumil Hrabal történetmesélésére, monológjaira. És József Attila is eszembe jutott a figuráról. Ahogy ő írta: egy ember, aki élt, szeretett és meg fog halni”.

A további szerepekben mások mellett Piros Ildikó, Nagy Mari, ifj. Vidnyánszky Attila, Trill Zsolt, Pápai Erika, Vecsei H. Miklós, Eperjes Károly és Pindroch Csaba is látható. A kisjátékfilm producere, Hábermann Jenő elmondta, hogy eredetileg A taxis című novellára adták be a filmes pályázatot, de később a projekt folyamatosan változott. Ahogy korábban, még novelláskötete tavalyi bemutatóján Ákos kifejtette, A taxis generálta a Magunk maradtunk címűt, amelyben szülei, nagyszülei levelezéseit is felhasználta. A filmet Juhász Viktor fényképezte, aki korábban számos klipet és koncertfilmet készített Ákossal. „A taxis című novellát mindketten magunk előtt láttuk filmként. Pappon és Piroson kívül a színészeknek nincs szöveges szerepük, csak jelen kellett lenniük, lassított, közeli felvételeken mutatjuk érzelmeiket arcukon”. A Magunk maradtunk című kisjátékfilmet a Nemzeti Filmintézet támogatásával a Film-Art készítette. Az alkotás a tervek szerint moziforgalmazásba kerül, és bemutatják a Duna televízióban is.