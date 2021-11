A díjak helyett az LMBTQ+ közösségek melletti állásfoglalásról szólt a budapesti MTV EMA

A gála díjátadói nem rejtették véka alá véleményüket: a produkciók, a köszönőbeszédek, de még a zakókra varrt feliratok is egyértelmű állásfoglalást fogalmaztak meg.

Nem a zenéé volt a főszerep az idei MTV European Music Awardson, amelyet a tavalyi virtuális gála után most már tényleg Budapesten rendeztek meg nézőkkel és fellépőkkel együtt. Azt előre sejteni lehetett, hogy az esemény a szervezők nyílt állásfoglalása lesz a kormány LMBTQ+ ellenes politikájával szemben: a pedofilellenes törvények elfogadása miatt Chris McCarthy, az MTV Entertainment Group Worldwide elnök-vezérigazgatója először más helyszínre akarta áthelyezni a gálát, majd több LMBTQ-szervezettel egyeztetve döntöttek úgy, hogy a rendezvényt a tiltakozás kinyilvánítására használják majd fel. Gulyás Gergely a múlt csütörtöki Kormányinfón ki is fejezte aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy az eseményt a kormány elleni provokációra fogják felhasználni.

A szervezők be is váltották ígéretüket:

előadásokkal, köszönőbeszédekkel, ruhákkal és díjakkal álltak ki az LMBTQ+ közösségek mellett.

Jeetendr Sehdev brit influenszer és aktivista például a vörös szőnyegről üzent Magyarország miniszterelnökének: „Orbán, love wins!”, azaz az „Orbán, a szeretet győz!” felirat volt olvasható piros zakóján. Az sem volt véletlen, hogy az este egyik sztárfellépője az a Kim Petras volt, aki a világ legfiatalabb transzszexuálisaként esett át a nemváltó műtéten. A német popsztár a vörös szőnyegen azt nyilatkozta:

Nagyon hálás vagyok az MTV-nek, azt gondolom, hogy a szeretettel kapcsolatos bármilyen cenzúra rossz, a gála ez ellen foglal állást.

Az est további sztárfellépői is igyekeztek produkcióikkal minél nyilvánvalóbbá tenni, melyik oldalon foglalnak helyet a kérdésben. A legjobb alternatív zenei előadó díjával kitüntetett Yungblood például produkciója végén szájon csókolta gitárosát, az est házigazdája, a legjobb újonc díját is bezsebelő Saweetie pedig beszédeiben igyekezett minél többször kiállni az LMBTQ+ közösségek mellett.

Nemcsak a fellépők és a sztárvendégek megnyilatkozása, de a díjak közt is volt olyan, amely kifejezetten az LMBTQ+ mozgalomhoz kapcsolódik: öt olyan aktivistának osztották ki a Generation Change nevű díjat, akik az LMBTQ+ jogokért harcolnak. Köztük volt Radványi Viktória, a Budapest Pride egyik főszervezője is, aki barátnőjének köszönte meg az elismerést, egyúttal a mozgalom tagjainak ajánlotta a díjat.

Az MTV EMA így vált a kinyilatkoztatások porondjává, ahol szinte eltörpült annak a ténye, hogy egy versenyről volt szó, ahol díjazottak is voltak. Pedig nyert Ed Sheeran, aki az év legjobb előadója és a legjobb klip birtokosa is lett egyben, rock kategóriában a Måneskin, az elektronikusban David Guetta, a hiphopban Nicki Minaj, a latin előadók közt Maluma győzött, és idén először adtak át díjat a legjobb K-pop kategóriában – természetesen a BTS-nek. Ők vitték el egyébként a legjobb csapat, a legjobb rajongói bázis és a legjobb popbanda díját is. A hazai előadók közül Azahriah vihette el a legjobb magyar előadó trófeáját.